У Байдена анонсировали новые поставки в Украину мощных РСЗО HIMARS

РСЗО HIMARS / коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

В Белом доме заявили о высокой вероятности новых поставок в Украину реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сказал координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Украинская служба "Голоса Америки".

"Я думаю, вы будете видеть в будущем новые поставки таких систем как HIMARS. Это очень вероятно. Не хочу забегать наперед конкретного объявления, но президент Байден очень четко сказал президенту Зеленскому, что мы будем им помогать столько, сколько мы можем, и так быстро, как это возможно", - сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что оборонные поставки прибывают в Украину с рекордной скоростью.

"Это вооружение поступает с рекордной скоростью, мы такого никогда раньше не видели, это беспрецедентно – скорость, с которой помощь в сфере безопасности доходит до передовой на войне в Украине. В буквальном смысле поставки поступают ежедневно, и не только от США, мы просто самый большой донор, но более 40 других стран со всего мира также оказывают помощь Украине в разной форме", - отметил Кирби.

По его словам, HIMARS важны в системе обороны Украины от российской артиллерии.

"Самая большая разница между этими системами - ракетными системами высокой мобильности - это радиус, расстояние. Когда речь идет о войне на Донбассе - это достаточно равнинный регион, где оба войска зависят от артиллерии. HIMARS дадут украинским военным возможность стоять на расстоянии, чтобы физически они имели определенное пространство для лучшего маневра и лучшей обороны от российской артиллерии, имеющей большую дальность, чем украинская артиллерия", - отметил Кирби.

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Ранее сообщалось, что Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огняующего пакета военной помощи.

США намерены отправить в Украину еще четыре РСЗО в рамках следующего пакета военной помощи. Но согласия по решению еще не достигнуто.

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