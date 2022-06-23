УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

У Байдена анонсировали новые поставки в Украину мощных РСЗО HIMARS

23 июня 2022, 21:56

Оборонные поставки прибывают в Украину с рекордной скоростью, подчеркнул Джон Кирби.

Коллаж HIMARS
РСЗО HIMARS / коллаж фото УНИАН Lockheed Martin

В Белом доме заявили о высокой вероятности новых поставок в Украину реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом сказал координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, сообщает Украинская служба "Голоса Америки".

"Я думаю, вы будете видеть в будущем новые поставки таких систем как HIMARS. Это очень вероятно. Не хочу забегать наперед конкретного объявления, но президент Байден очень четко сказал президенту Зеленскому, что мы будем им помогать столько, сколько мы можем, и так быстро, как это возможно", - сказал Кирби.

Он также подчеркнул, что оборонные поставки прибывают в Украину с рекордной скоростью.

"Это вооружение поступает с рекордной скоростью, мы такого никогда раньше не видели, это беспрецедентно – скорость, с которой помощь в сфере безопасности доходит до передовой на войне в Украине. В буквальном смысле поставки поступают ежедневно, и не только от США, мы просто самый большой донор, но более 40 других стран со всего мира также оказывают помощь Украине в разной форме", - отметил Кирби.

По его словам, HIMARS важны в системе обороны Украины от российской артиллерии.

"Самая большая разница между этими системами - ракетными системами высокой мобильности - это радиус, расстояние. Когда речь идет о войне на Донбассе - это достаточно равнинный регион, где оба войска зависят от артиллерии. HIMARS дадут украинским военным возможность стоять на расстоянии, чтобы физически они имели определенное пространство для лучшего маневра и лучшей обороны от российской артиллерии, имеющей большую дальность, чем украинская артиллерия", - отметил Кирби.

Читайте такжеВ Госдуме истерят из-за поставок HIMARS ВСУ: грозят ударить по посольству США в Киеве

Ранее сообщалось, что Минобороны США планирует увеличить поставки реактивных систем залпового огняующего пакета военной помощи.

США намерены отправить в Украину еще четыре РСЗО в рамках следующего пакета военной помощи. Но согласия по решению еще не достигнуто.

Читайте еще:

РСЗО война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:58

Смерть Юры Шатунова разбила сердце Сердючке

21:56

У Байдена анонсировали новые поставки в Украину мощных РСЗО HIMARSВидео

21:43

Украина официально получила статус кандидата на вступление в ЕС

21:35

"Мы с Украины": сеть взорвала новая патриотичная песня

21:29

В Госдуме истерят из-за поставок HIMARS ВСУ: грозят ударить по посольству США в КиевеВидео

Реклама
21:13

Оккупанты проводят в Мариуполе "перепись населения" и запрещают покидать город - разведкаВидео

21:09

Как и где правильно обменивать поврежденные доллары и евро во время войны - советы экспертовВидео

21:03

Окончательное решение: Евровидение-2023 пройдет не в Украине

20:55

"Вышки Бойко" пылают в Черном море после мощного удара ВСУ: новые снимкиВидео

20:55

Лицо похоже на перекошенную маску: Потап сильно изменился из-за болезни

20:51

Попадает в зону действия "Гарпунов": Жданов заявил, что ВСУ могут уничтожить Черноморский флот

20:42

На Скабееву готовилось покушение - СМИ

20:27

Оккупанты готовят "референдумы" в Херсонской и Запорожской областях: названа датаВидео

20:24

Переговоры о статусе кандидата для Украины идут сложнее, чем ожидалось - журналистВидео

20:16

Украина получит немецкую систему ПВО IRIS-T SLS, которой еще нет на вооружении у Бундесвера – посолВидео

20:12

Приметы на 24 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

19:55

Разведка боем оккупантов потерпела крах: ВСУ "покрошили" ДРГ врагаВидео

19:53

Страх и паника: Подоляк заявил о возможности скорейшего завершения войны

19:39

Сказочное богатство и невероятная удача: три знака зодиака в списках любимчиков фортуны до конца лета 2022

19:36

Очень уж Байден хочет Путина наказатьмнение

Реклама
19:35

Врага крушат с воздуха: ВСУ показали удары по оккупантам с дронаВидео

19:32

Дизайн интерьера: названы главные ошибки при покупке ковра

19:28

"Страшная правда": в бою с оккупантами погиб Народный герой Украины Андрей ВерхоглядВидео

19:23

Экипаж мертв, от авто осталась "морда": на Харьковщине оккупанты наехали на мину бойцов "Кракена"ФотоВидео

19:03

Как избавиться от пота на одежде: самые простые и доступные лайфхакиВидео

19:00

Хватает ртом воздух: на видео попали последние секунды жизни ШатуноваВидео

18:58

38 российских десантников пропали без вести: оккупанты неудачно наткнулись на украинских танкистов

18:58

Провал штурма РФ под Лисичанском: ВСУ отразили атаку, враг отступил с потерямиВидео

18:50

"Я уже на последнем издыхании, как мне кажется": Брэд Питт оставляет актерскую карьеру

18:38

Гороскоп на завтра 24 июня 2022 для всех: Тельцам - тайфун в любви, Девам - скандал, Овнам - награда

18:33

Как ускорить созревание болгарского перца и получить шикарный урожай: простой и эффективный способВидео

18:32

Орбакайте покинула Россию и показала подросшую внучку Пугачевой

18:23

ВСУ ударили с воздуха по командно-наблюдательному пункту и скоплению техники РФ на ХерсонщинеВидео

18:21

Гайдай не исключил отход ВСУ на Луганщине и назвал причинуВидео

18:17

Как раньше не будет: призыв коснется юношей, которые поступают в вузы - ЗеленскийВидео

18:16

Как стильно носить и завязывать платок в 2022 году - потрясающие идеи для каждого

17:44

Пол страны зальет дождями: синоптики предупредили о граде и шквалах в УкраинеВидео

17:29

В Британии дали тревожный прогноз: Западу не хватит боеприпасов на затяжную войну в УкраинеВидео

16:57

Беларусь может дать РФ оружие и технику для атаки на Украину - ГенштабВидео

16:54

Россия хочет срочно укрепить оборону Беларуси - ШойгуВидео

Реклама
16:45

Не прошло и суток: в России начали делить наследство Шатунова

16:41

Российским школьникам запретили петь на выпускном песни Земфиры и Мумий Троля

16:40

Путин может объявить мобилизацию в РФ при двух условиях – военный эксперт ЧерникВидео

16:34

У врага огневое преимущество, ВСУ перешли к маневренной обороне – ЗалужныйВидео

16:26

Макаревич - молодец, но и его песни пока нужно запретить: Кондратюк высказался о русской музыкеВидео

16:01

Пошел на зов о помощи: нацгвардеец героически спас жизнь раненных побратимов

15:59

Война на истощение: оккупанты нацелились на четыре города Украины - МинобороныВидео

15:55

Мариуполь оставили на кадыровцев и дагестанцев: оккупанты двинулись на ЗапорожьеВидео

15:52

Путинский лизоблюд Пореченков назвал "лучшими людьми страны" оккупантов, убивающих украинцев

15:47

Армия РФ в боях пускает вперед "одноразовых" солдат – боец ВСУВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять