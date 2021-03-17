У Байдена откровенно высказались об отношениях с Путиным

По словам пресс-секретаря американского президента, в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно.
Подходы администрации действующего президента США Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов бывшего президента страны Дональда Трампа, сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки, пишут РИА Новости.
"Могу заявить, что подходы нашей администрации к отношениям с Россией будут отличными от тех, которых придерживалась предыдущая администрация. Президент обозначил это в интервью, которое он дал прошлым вечером", - рассказала Псаки во время ежедневного брифинга.
По ее словам, в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно.
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Однако пресс-секретарь президента США отметила, что у России и Штатов имеются сферы для взаимного сотрудничества.
Санкции США против России – о чем сообщалось ранее:
- 29 января в Белом доме заявили о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
- 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
- 22 февраля советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства. Он уточнил, что это будут не только санкции.
- 17 марта Соединенные Штаты Америки объявили о новых санкциях против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком".