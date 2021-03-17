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У Байдена откровенно высказались об отношениях с Путиным

17 марта 2021, 22:12
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По словам пресс-секретаря американского президента, в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно.

Джо Байден
Политика Байдена и Трампа по РФ отличается / Фото Reuters

Подходы администрации действующего президента США Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов бывшего президента страны Дональда Трампа, сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки, пишут РИА Новости.

"Могу заявить, что подходы нашей администрации к отношениям с Россией будут отличными от тех, которых придерживалась предыдущая администрация. Президент обозначил это в интервью, которое он дал прошлым вечером", - рассказала Псаки во время ежедневного брифинга.

По ее словам, в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно.

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Однако пресс-секретарь президента США отметила, что у России и Штатов имеются сферы для взаимного сотрудничества.

Санкции США против России – о чем сообщалось ранее:

  • 29 января в Белом доме заявили о том, что американская администрация ведет работу по подготовке новых санкций против РФ в связи с отравлением Навального. Американцы намерены детально изучить инцидент, после чего лично президент Джо Байден примет решение о применении ограничений против России.
  • 13 февраля в Госдепе США заявили, что Джо Байден поручил разведке подготовить доклад обо всех противоправных действиях России за последние несколько лет. По итогам будет принято решение о введении новых ограничений.
  • 22 февраля советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие недели определится с ответными мерами на прошлогоднюю хакерскую атаку России на американские федеральные ведомства. Он уточнил, что это будут не только санкции.
  • 17 марта Соединенные Штаты Америки объявили о новых санкциях против России из-за отравления оппозиционера Алексея Навального "Новичком".
новости России новости США Джозеф Байден
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