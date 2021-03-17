У Байдена откровенно высказались об отношениях с Путиным

Политика Байдена и Трампа по РФ отличается / Фото Reuters

Подходы администрации действующего президента США Джо Байдена к отношениям с РФ будут отличаться от подходов бывшего президента страны Дональда Трампа, сообщила пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки, пишут РИА Новости.

"Могу заявить, что подходы нашей администрации к отношениям с Россией будут отличными от тех, которых придерживалась предыдущая администрация. Президент обозначил это в интервью, которое он дал прошлым вечером", - рассказала Псаки во время ежедневного брифинга.

По ее словам, в вопросах, которые вызывают озабоченность у США, Вашингтон будет вести себя прямолинейно.

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Однако пресс-секретарь президента США отметила, что у России и Штатов имеются сферы для взаимного сотрудничества.

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