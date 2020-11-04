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У Байдена отреагировали на намерения Трампа добиться победы на выборах через суд

4 ноября 2020, 12:18

Демократическая партия США готова задействовать ответные механизмы в случае реализации планов Дональда Трампа.

Джо Байден
Команда Байден готова судиться с Трампом из-за результатов выборов президента США / GettyImages

Команда юристов Демократической партии готова развернуть правовую кампанию по противостоянию Дональду Трампу в том случае, если он решится обратиться в Верховный суд с целью остановки подсчета голосов избирателей.

Об этом заявила представитель кандидата в президенты от "демократов" Джо Байдена Джен О'Мэлли Диллон, сообщает информагентство Reuters.

По ее словам, Демократическая партия готова судиться с Трампом.

"Если президент реализует свои угрозы и действительно обратится в суд, чтобы попытаться помешать надлежащему подсчету голосов, мы задействуем группу юристов с целью противостояния таким действиям", - подчеркнула она.
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Избирательная система США. Как выбирают президента и вице-президента

Президента и вице-президента США выбирают вместе на выборах, которые проходят раз в четыре года. Американский президент не может занимать этот пост более двух сроков.

Выборы в США непрямые. Победитель избирательной гонки определяется не простым большинством голосов избирателей, а результатом голосования делегатов от каждого штата - Коллегии выборщиков.

Выборщиков – обычно это сенаторы и конгрессмены, популярные политики или люди, лично близкие к соответствующему кандидату в президенты – отбирают на партийных съездах в каждом штате или их выбирает партийное руководство штатного уровня.

Ко дню выборов в США в каждом штате существуют два списка выборщиков, представленных Демократической и Республиканской партиями. В настоящее время количество выборщиков составляет 538.

День голосования выборщиков приходится на 41-й день после дня всенародного голосования на выборах президента. Всенародное голосование происходит во вторник после первого понедельника ноября каждого четвёртого года.

В Коллегию выборщиков входят представители всех штатов, причем их количество зависит от численности населения в том или ином штате. Чаще всего выборщики голосуют так, как большинство избирателей их штата. Однако иногда это правило нарушается, то есть выборщики поддерживают не того, за кого проголосовала бо́льшая часть избирателей штата. В Коллегии выборщиков отдельно происходит голосование по кандидатуре вице-президента, которая на всенародном голосовании включена в бюллетень как единый пункт с президентской кандидатурой от той же партии.

Практически во всех штатах действует система "победитель получает все", то есть все голоса выборщиков штата переходят к кандидату, набравшему наибольшее количество голосов избирателей. Исключением являются штаты Мэн и Небраска, где в каждом из избирательных округов избирается по одному выборщику, а оставшиеся места (их всегда два) определяются по итогам общего голосования в штате.

Хотя Конституция США не обязывает выборщиков голосовать за кандидата, получившего наибольшее количество голосов, законы 33 штатов и округа Колумбия требуют от них соблюдения этого правила. Выборщиков, которые голосуют вразрез с их обязательствами, называют "ненадежными". В пяти американских штатах таким людям грозит наказание, а 14 - предусматривают отмену голосования с заменой выборщика.

По состоянию на 2017 год было 164 случаев "недобросовестности" выборщиков, однако они не изменили исход ни одних президентских выборов.

Голосование выигрывает кандидат, набравший по крайней мере 270 голосов Коллегии выборщиков. В случае, если никто из кандидатов не получил этого большинства, президент избирается Палатой Представителей из числа не более трех кандидатов, получивших большинство.

По результатам выборов 2020, официально имя нового президента США огласят 6 января на специальном заседании Конгресса, а 20 января он вместе со своим вице-президентом официально вступит в должность.

Выборы президента США-2020

  • В США 3 ноября прошли выборы главы государства. Началась процедура подсчета голосов. Согласно предварительным данным, Байден набирает уже 50% голосов (224 по выборщикам), результат Трампа – 48,4% (213 голосов выборщиков). Байден обошел Трампа в Висконсине – одном из ключевых штатов.
  • Ранее Трамп заявил о своей победе на выборах и добавил, что он может обратиться в Верховный суд США с целью остановки подсчета бюллетеней, которые принимаются избирательными комиссиями по почте.
  • Американские СМИ отмечают, что несмотря на лидерство Трампа в ключевых штатах, подсчет голосов все еще идет, а прием бюллетеней по почте может изменить расклад в пользу Байдена.

новости США Дональд Трамп Джо Байден Выборы президента США-2020
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