У членов украинской делегации после переговоров с РФ появились признаки химического отравления - WSJ

Переговоры Украины и России / @Podolyak_M

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что российский олигарх Роман Абрамович и участники украинской делегации на переговорах с РФ имели симптомы отравления после встречи, которая состоялась в Киеве в начале этого месяца.

Как рассказывает издание, такую информацию сообщают источники, знакомые с этой ситуацией.

В сообщении говорится, что Абрамович, который курсировал между Москвой, Львовом и другими переговорными площадками, а также двое украинских переговорщиков почувствовали симптомы, которые включали покраснение глаз, постоянное слезотечение и шелушение кожи на лице и руках.

По словам источников WSJ, Абрамович и переговорщики подозревают, что к этому могут быть причастны сторонники "жесткой линии" в России, которые хотят саботировать переговорный процесс о прекращении войны. Однако точно неизвестно, кто именно причастен к этому.

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Что известно о состоянии участников делегации

На данный момент, как сообщает издание, Абрамович и переговорщики, среди которых Рустем Умеров, находятся в нормальном состоянии, их жизни ничего не угрожает.

Кроме того, с Абрамовичем также якобы встречался и президент Владимир Зеленский. Глава государства, по данным WSJ, не пострадал.

Источники WSJ отметили, что западные эксперты, которые рассмотрели инцидент, сказали, что трудно определить, чем именно были вызваны симптомы: химическим или биологическим ядом, или каким-то электромагнитным излучением.

Кроме того, группа журналистов-расследователей Bellingcat тоже заявила, что члены украинской делегации, которые участвовали в переговорах в ночь с 3 на 4 марта 2022 года, испытывали симптомы отравления.

Что говорят в Украине об "отравлении"

Информация о том, что представители Украины и России на переговорах могли быть отравленными химическим оружием, не соответствует действительности. Члены делегаций продолжают работать в штатном режиме.

Как сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, вокруг переговорного процесса есть много фейковых новостей.

"Все члены переговорной группы работают сегодня в обычном режиме. В информационном поле сейчас много информационных спекуляций, различных конспирологических версий и элементов той или иной информационной игры. Поэтому, еще раз повторю – члены переговорных групп работают сегодня в штатных режимах", – сказал Подоляк, передает Обозреватель.

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