У Капитолия атаковали полицейских: число жертв и все, что нужно знать

В США возле здания Конгресса машина протаранила КПП.
В Вашингтоне возле здания Конгресса США (Капитолий) на контрольно-пропускном пункте злоумышленник на автомобиле пошел на таран, пострадали двое офицеров капитолийской полиции.
В результате инцидента пострадали три человека, говорится на странице U.S. Capitol Police в Twitter.
В полиции Капитолия назвали инцидент критическим и добавили, что подозреваемый задержан.
"...Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое доставлены в больницу", – отмечается в сообщении.
В полиции добавили, что злоумышленник, протаранив КПП, вышел из авто с ножом и не слушался того, что ему говорили правоохранители. По сведениям телеканала MSNBC, у Капитолия звучали выстрелы.
После случившегося правоохранители ограничили движение на нескольких дорогах.
Позже злоумышленник и один офицер скончались, узнал канал NBC News.
Предварительно известно, что случившееся не считают терактом.
Инцидент у Капитолия – видео с места происшествия
Подробности атаки у Капитолия и имя возможного злоумышленника
Telegram-канал The Western Chauvinist опубликовал видео, на котором запечатлен мужчина, который якобы протаранил КПП. В сообщении говорится, что его зовут Мухаммед.
Злоумышленник – участник прописанной в Коране священной войны мусульман против неверующих – джихадист, пишет loomered.com.
В публикации отмечается, что мужчина врезался в заграждение, вышел с авто, вооруженный ножом, а потом, как полагают, вытащил пистолет. По неподтвержденным данным, офицеры открыли ответный огонь.
В полиции полагают, что злоумышленник, скорее всего, находится на КПП, чтобы проверить ID (документ, удостоверяющий личность). По версии правоохранителей, у мужчины не приняли документ, и после этого он пошел на таран.
Январский прорыв в Капитолий – что необходимо знать
- Напомним, 6 января в Вашингтоне был масштабный митинг сторонников тогдашнего президента Дональда Трампа, который проиграл президентские выборы бывшему вице-президенту Джо Байдену.
- В тот день Конгресс должен был утвердить победу Байден в избирательной гонке, однако не смог это сделать, поскольку в Капитолий прорвались сторонники Трампа. Победу Байдена Конгресс утвердил на следующий день – 7 января.