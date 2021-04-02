У Капитолия атаковали полицейских: число жертв и все, что нужно знать

Возле Капитолия "атаковали" авто с полицейскими / Reuters

В Вашингтоне возле здания Конгресса США (Капитолий) на контрольно-пропускном пункте злоумышленник на автомобиле пошел на таран, пострадали двое офицеров капитолийской полиции.

В результате инцидента пострадали три человека, говорится на странице U.S. Capitol Police в Twitter.

В полиции Капитолия назвали инцидент критическим и добавили, что подозреваемый задержан.

"...Подозреваемый находится под стражей. Оба офицера ранены. Все трое доставлены в больницу", – отмечается в сообщении.

В полиции добавили, что злоумышленник, протаранив КПП, вышел из авто с ножом и не слушался того, что ему говорили правоохранители. По сведениям телеканала MSNBC, у Капитолия звучали выстрелы.

После случившегося правоохранители ограничили движение на нескольких дорогах.

Позже злоумышленник и один офицер скончались, узнал канал NBC News.

Предварительно известно, что случившееся не считают терактом.

У Капитолия "атаковали" авто с правоохранителями / Reuters

Инцидент у Капитолия – видео с места происшествия

Подробности атаки у Капитолия и имя возможного злоумышленника

Telegram-канал The Western Chauvinist опубликовал видео, на котором запечатлен мужчина, который якобы протаранил КПП. В сообщении говорится, что его зовут Мухаммед.

Злоумышленник – участник прописанной в Коране священной войны мусульман против неверующих – джихадист, пишет loomered.com.

В публикации отмечается, что мужчина врезался в заграждение, вышел с авто, вооруженный ножом, а потом, как полагают, вытащил пистолет. По неподтвержденным данным, офицеры открыли ответный огонь.

В полиции полагают, что злоумышленник, скорее всего, находится на КПП, чтобы проверить ID (документ, удостоверяющий личность). По версии правоохранителей, у мужчины не приняли документ, и после этого он пошел на таран.

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