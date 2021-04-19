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У Лаврова объявили о "фейках" Запада о нападении России на Украину

19 апреля 2021, 04:54
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Запад не способен разрешить свои проблемы, поэтому нагнетает истерию в мире, сказала Мария Захарова.

МИД России
Запад распространяет тревожность и истерию, обвиняя РФ в нападении на Украину - МИД России / Reuters

Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Запад в распространении "тревожности" и "истерии" из-за невозможности решить собственные проблемы. При этом она также заявила, что за последние несколько дней тиражировались многочисленные "фейки" о нападении РФ на Украину, а российская агрессия воспринималась в качестве факта.

Как сообщает РИА Новости, она рассказала о том, что в течение последних 10 дней появилось большое количество материалов, свидетельствующих о военной агрессии России против Украины. При этом, утверждает Захарова, украинская военная техника и объекты инфраструктуры якобы выдавались за российские, а агрессия РФ рассматривалась в качестве реальной картины.

"Так и писали, ровно в этих словах и выражениях. Мало того... использовали постановочные кадры, выдавая украинскую технику, в частности танки, за российские, выдавая украинские железнодорожные станции за российские и выдавая это за намерение России или уже как свершившийся факт, якобы начало некой агрессивной кампании нашей страны в отношении Украины", - сказала Захарова.Читайте такжеУ Путина сделали новое заявление о войсках РФ у границ Украины

Российский дипломат добавила, что Запад намеренно распространяет атмосферу тревожности по миру. Западные страны не способны решать вопросы, поэтому используют данную ситуацию для отвлечения внимания от собственных проблем.

"Наши западные партнеры хотят навязать всему миру ощущение тревожности... нагнетание истерии, нагнетание ощущения тревожности. Делается это намеренно... специально... Ответ понятен. Груз собственных проблем, которые не решаются, заставляет их использовать эту модель", - подчеркнула Мария Захарова.

Войска России у границ Украины

новости России российские войска Мария Захарова новости Украины
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