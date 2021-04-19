У Лаврова объявили о "фейках" Запада о нападении России на Украину

Запад не способен разрешить свои проблемы, поэтому нагнетает истерию в мире, сказала Мария Захарова.
Представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Запад в распространении "тревожности" и "истерии" из-за невозможности решить собственные проблемы. При этом она также заявила, что за последние несколько дней тиражировались многочисленные "фейки" о нападении РФ на Украину, а российская агрессия воспринималась в качестве факта.
Как сообщает РИА Новости, она рассказала о том, что в течение последних 10 дней появилось большое количество материалов, свидетельствующих о военной агрессии России против Украины. При этом, утверждает Захарова, украинская военная техника и объекты инфраструктуры якобы выдавались за российские, а агрессия РФ рассматривалась в качестве реальной картины.
"Так и писали, ровно в этих словах и выражениях. Мало того... использовали постановочные кадры, выдавая украинскую технику, в частности танки, за российские, выдавая украинские железнодорожные станции за российские и выдавая это за намерение России или уже как свершившийся факт, якобы начало некой агрессивной кампании нашей страны в отношении Украины", - сказала Захарова.Читайте такжеУ Путина сделали новое заявление о войсках РФ у границ Украины
Российский дипломат добавила, что Запад намеренно распространяет атмосферу тревожности по миру. Западные страны не способны решать вопросы, поэтому используют данную ситуацию для отвлечения внимания от собственных проблем.
"Наши западные партнеры хотят навязать всему миру ощущение тревожности... нагнетание истерии, нагнетание ощущения тревожности. Делается это намеренно... специально... Ответ понятен. Груз собственных проблем, которые не решаются, заставляет их использовать эту модель", - подчеркнула Мария Захарова.
Войска России у границ Украины
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта сделал заявление о том, что Россия подводит свои войска к украинским границам. Такие действия Москва мотивирует подготовкой к военным учениям Запад-2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 7 апреля сказал, что российские войска будут находиться на приграничных с Украиной территориях РФ столько времени, сколько это понадобится Москве. Решение о дальнейшей концентрации войск примут военное руководство России и президент Владимир Путин.
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 9 апреля объявил о том, что Украина на намерена реализовывать сценарий "военного наступления" с целью освобождения оккупированного Донбасса. Подобные заявления РФ не соответствуют действительности.
- Государственный секретарь США Энтони Блинкен 15 апреля сказал о том, что россияне сконцентрировали рекордное количество войск у границ Украины за последние 7 лет. Все участники НАТО обеспокоены такими действиями РФ.