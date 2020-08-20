В Беларуси обвинили оппозицию в захвате власти: прокуратура открыла уголовное дело

Уголовное дело открыли против Координационного совета Тихановской - прокуратура Беларуси / Скриншот

Белорусская генпрокуратура открыла уголовное дело в отношении Координационного совета оппозиции. Производство квалифицировали по статье 361 УК РБ – "захват власти". Речь идет, в том числе, и о призывах к захвату или свержению власти при помощи обращений к другим государствам, а также использовании средств массовой информации и интернета.

Об этом рассказал генпрокурор Беларуси Александр Конюк, сообщает Euroradio.

По его словам, действия, которые предпринимаются в рамках Координационного совета оппозиции, направлены на захват власти в Беларуси и наносят урон нацбезопасности страны.

"Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь", - сказал Конюк.Читайте такжеТихановская обратилась к ЕС по поводу Лукашенко и готова взять власть в свои руки

Подчеркивается, что санкция данной статьи предусматривает до 5 лет заключения под стражей.

Напомним, 14 августа кандидат на пост президента Беларуси от оппозиции Светлана Тихановская сделала заявление о создании Координационного совета, задачей которого является обеспечение мирного процесса передачи власти режимом Лукашенко белорусскому народу.

В ответ на появление Координационного совета Лукашенко назвал оппозицию "нацистами" и заявил, что такая деятельность будет рассматриваться силовиками как попытка "захвата власти "в стране.