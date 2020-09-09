УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

У Путина оценили вероятность поглощения Беларуси со стороны России

9 сентября 2020, 13:56

В Кремле рассказали, какие ожидаются результаты визита Александра Лукашенко.

Путин, Лукашенко
Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку визита Александра Лукашенко в РФ.

Об этом он рассказал журналистам в Москве, сообщает УНИАН.

При этом он ответил на вопрос о то, планируют ли в Кремле поглощения Беларуси со стороны России.

"Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", - подчеркнул Песков.

При этом он подчеркнул, что отношения между двумя странами являются партнерскими и многосекторными.

Во время переговоров будут затрагиваться вопросы торгово-экономического сотрудничества, вопросы, связанные с задолженностями, вопросы поставок энергоресурсов, вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и Союзного государства.

Песков добавил, что также главы государств обмениваются мнениями по актуальным процессам, происходящим на Европейском континенте, и региональные конфликты.

Читайте также"Создают опорные пункты": Лукашенко выдвинул Киеву новое обвинение

Ранее стали известны сроки поездки Александра Лукашенко в Российскую Федерацию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ожидается, что визит Лукашенко должен состояться уже на следующей неделе.

Напомним, Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

По его словам, Александр Лукашенко попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут перебросить для разгона демонстрантов.

Читайте такжеЗадержание боевиков РФ в Беларуси: Лукашенко рассказал, как водил за нос Киев

В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может предоставить всестороннюю военную помощь его режима по первому требованию.

новости Беларуси новости России Александр Лукашенко Дмитрий Песков
Сейчас вы просматриваете новость «У Путина оценили вероятность поглощения Беларуси со стороны России». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

14:11
Британский диетолог назвал суперпродукт, продлевающий жизнь
14:00
"Крах Беларуси и России": спикер Путина ответил на заявление Лукашенко Видео
13:59
"Улица – это сотни тысяч людей": Алексиевич просит помощи у россиян в борьбе с Лукашенко Видео
13:56
У Путина оценили вероятность поглощения Беларуси со стороны России Видео
13:54
Телеведущую тревел-шоу напоили кофе из фекалий
13:45
Эксперты рассказали, что будет твориться с долларом ближайшую неделю
13:34
Психологи определили 10 секретов счастливых пар Видео
13:20
Исчезновение Колесниковой: стало известно, где нашли белорусскую оппозиционерку Видео
13:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на 10 сентября: огненные проблемы и школа мужества Видео
13:17
Лукашенко рассказал, о чем Путин просил поговорить с Зеленским Видео
13:04
Лукашенко допустил войну войну России в Беларуси Видео
12:58
Как настроиться на секс, если нет настроения: врач дал действенные советы Видео
12:58
Начался кастинг на 3 сезон сериала Крепостная на СТБ
12:45
"Создают опорные пункты": Лукашенко выдвинул Киеву новое обвинение Видео
12:39
"Живут немытые-нечесаные": нардеп от Слуги народа "прошлась" по детям Донбасса
12:07
Ким Кардашьян объявила о закрытии реалити Семейство Кардашьян
12:05
Послы Евросоюза поддержали продление еще на полгода антироссийских санкций - СМИ
11:55
Визит Лукашенко к Путину: что известно о сроках и подготовке Видео
11:55
Почему Украине больше вредит борьба с коррупцией, чем сама коррупция мнение
11:54
Названы 14 незаметных признаков того, что у вас рак Видео
11:48
Лукашенко объяснил, почему из-за России был уволен глава КГБ Беларуси Видео
11:28
Испытания вакцины против Covid-19 приостановили: врач рассказала о серьезной "побочке" Видео
11:27
Боевики "ДНР" снова перенесли обстрел ВСУ под Горловкой и выдвинули ультиматум Видео
11:05
С апреля процент летальности от Covid-19 в Украине снизился почти на треть - Степанов Видео
10:58
Жестокое избиение Балуха: стала известна неутешительная информация из больницы
10:45
Выдворенные из Беларуси Родненков и Кравцов анонсировали возвращение в Минск Видео
10:36
Саботаж карантина: СМИ рассказали, как накажут бунтующие регионы Видео
10:29
Не верить "лживой российской пропаганде": Тихановская записала видеообращение к россиянам Видео
10:24
Лукашенко готовится соскочить с поезда, летящего под откос мнение
10:04
"Жаль нет дырочки": Тарзан без трусов прикрыл свой "стрючок" гитарой
10:02
Маски-шоу и обыски в Минске: что известно о задержании Колесниковой и ее соратников Видео
10:02
У Зеленского оценили шансы введения жесткого карантина в Украине Видео
09:49
Коронавирус в Украине за сутки заразил еще более 2,5 тыс. и убил почти полсотни людей Видео
09:34
BLM, ЛГБТ и расовая толлерантность: американская киноакадемия кардинально поменяла требования к новым фильмам
09:25
В Украине допустили жесткий карантин по всей стране: Минздрав назвал главное условие Видео
09:20
Сколько людей заразились коронавирусом в Киеве - свежие данные за 9 сентября
08:44
В США взлетел рейтинг Трампа: появились результаты нового соцопроса Видео
08:40
Хитрая игра Запада: почему провалилось перемирие на Донбассе мнение
08:13
Гороскоп всех знаков Зодиака на 9 сентября: яркие перемены и "потрясный" вид Видео
07:59
Помпео отреагировал на насильственное изгнание белорусских оппозиционеров
07:39
Эксперт назвал лучшую валюту для хранения сбережений во время пандемии
07:01
Испытание вакцины против Covid-19 впервые приостановили: в чем причина Видео
06:52
Почему встреча Путина и Лукашенко опасна для Украины мнение
06:33
Объединение России и Беларуси: эксперт оценил шансы создания союзного государства
06:02
В России заявили о новом лекарстве от Covid-19 из легких коровы Видео
05:24
В моду на осень-зиму вернулись свободные папины и мамины джинсы - фото Фото
05:05
Под одним знаком Зодиака рождается больше всего гениев – астролог
04:48
Звезда Слуги Народа топлес взбудоражила откровенным фото
04:09
Драматическая стрижка каре из 20-х ворвалась в моду на осень-зиму: фото Фото
03:47
Лукашенко слетел с катушек: экс-глава МИД рассказал, чего опасаться Украине Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять