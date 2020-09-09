У Путина оценили вероятность поглощения Беларуси со стороны России

Александр Лукашенко и Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку визита Александра Лукашенко в РФ.

Об этом он рассказал журналистам в Москве, сообщает УНИАН.

При этом он ответил на вопрос о то, планируют ли в Кремле поглощения Беларуси со стороны России.

"Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", - подчеркнул Песков.

При этом он подчеркнул, что отношения между двумя странами являются партнерскими и многосекторными.

Во время переговоров будут затрагиваться вопросы торгово-экономического сотрудничества, вопросы, связанные с задолженностями, вопросы поставок энергоресурсов, вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и Союзного государства.

Песков добавил, что также главы государств обмениваются мнениями по актуальным процессам, происходящим на Европейском континенте, и региональные конфликты.

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Ранее стали известны сроки поездки Александра Лукашенко в Российскую Федерацию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ожидается, что визит Лукашенко должен состояться уже на следующей неделе.

Напомним, Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.

По его словам, Александр Лукашенко попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут перебросить для разгона демонстрантов.

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В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может предоставить всестороннюю военную помощь его режима по первому требованию.