У Путина оценили вероятность поглощения Беларуси со стороны России

В Кремле рассказали, какие ожидаются результаты визита Александра Лукашенко.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку визита Александра Лукашенко в РФ.
Об этом он рассказал журналистам в Москве, сообщает УНИАН.
При этом он ответил на вопрос о то, планируют ли в Кремле поглощения Беларуси со стороны России.
"Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", - подчеркнул Песков.
При этом он подчеркнул, что отношения между двумя странами являются партнерскими и многосекторными.
Во время переговоров будут затрагиваться вопросы торгово-экономического сотрудничества, вопросы, связанные с задолженностями, вопросы поставок энергоресурсов, вопросы интеграции в рамках Евразийского экономического союза, СНГ и Союзного государства.
Песков добавил, что также главы государств обмениваются мнениями по актуальным процессам, происходящим на Европейском континенте, и региональные конфликты.
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Ранее стали известны сроки поездки Александра Лукашенко в Российскую Федерацию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Ожидается, что визит Лукашенко должен состояться уже на следующей неделе.
Напомним, Владимир Путин допустил использование российских силовиков для подавления протестов в Беларуси.
По его словам, Александр Лукашенко попросил сформировать резерв из сотрудников правоохранительных органов, которых могут перебросить для разгона демонстрантов.
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В свою очередь Александр Лукашенко заявил, что Москва в рамках договоренностей с Минском может предоставить всестороннюю военную помощь его режима по первому требованию.