У Путина потроллили дебаты Трамп – Байден

На дебатах между Дональдом Трампом и Джозефом Байден замечены новые проявления "политической культуры" в США, сказал Дмитрий Песков / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина – Дмитрий Песков – потроллил дебаты между кандидатами на пост главы США – действующим президентом Штатов Дональдом Трампом и экс-вице-президентом Джозефом Байденом.

На дебатах Трамп – Байден замечены новые проявления американской "политической культуры", рассказал спикер журналистам, пишет ТАСС.

Песков добавил, что Кремль не хочет давать оценок дебатам, поскольку это может быть воспринято как попытка вмешательства во внутренние дела США.

"… (на дебатах – Ред.) фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США. Но комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства…", – заявил пресс-секретарь Путина.