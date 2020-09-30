У Путина потроллили дебаты Трамп – Байден

В Кремле не хотят оценивать дебаты в США, сказал Песков.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина – Дмитрий Песков – потроллил дебаты между кандидатами на пост главы США – действующим президентом Штатов Дональдом Трампом и экс-вице-президентом Джозефом Байденом.
На дебатах Трамп – Байден замечены новые проявления американской "политической культуры", рассказал спикер журналистам, пишет ТАСС.
Песков добавил, что Кремль не хочет давать оценок дебатам, поскольку это может быть воспринято как попытка вмешательства во внутренние дела США.
"… (на дебатах – Ред.) фиксируем новые проявления политической культуры, электоральной культуры в США. Но комментировать это не хотим, давать оценок не хотим, ибо это незамедлительно будет воспринято как какая-то попытка вмешательства…", – заявил пресс-секретарь Путина.
- Напомним, Дональд Трамп и Джозеф Байден провели дебаты в Кливленде. Во время дебатов Трамп и Байден оскорбляли друг друга.
- Трамп заявил, что сын Джозефа Байден Хантер заработал "целое коррупционное состояние" в Украине. Оппонент Трампа, в свою очередь, сказал, что действующий президент США – марионетка Владимира Путина.
- Президентские выборы в США 2020 года запланированы на 3 ноября.