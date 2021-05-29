У Путина поведали, будут ли самолеты Беларуси летать в Крым

На сегодняшней встрече была достигнута договоренность об открытии новых рейсов Белавиа в российские города.
Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня договорились о расширении географии полетов Белавиа - речь идет о новых рейсах в города России, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", приближенный к пресс-службе белорусского президента.
На сегодняшней встрече была достигнута договоренность об открытии новых рейсов Белавиа в российские города. Решение принято на фоне остановки авиасообщения и отмены рейсов в страны Европы.
В то же время как заявил российским СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обсуждаемый в медиа вопрос о возможном запуске рейсов в оккупированный Крым пока не поднимался.
"Это надо у Белавиа спрашивать. Это не российская компания", - ответил Песков на вопрос, будет ли Белавиа летать в Крым.
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
- 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.