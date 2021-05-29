У Путина поведали, будут ли самолеты Беларуси летать в Крым

У Путина прокомментировали вопрос полетов в Крым / Reuters

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня договорились о расширении географии полетов Белавиа - речь идет о новых рейсах в города России, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", приближенный к пресс-службе белорусского президента.

На сегодняшней встрече была достигнута договоренность об открытии новых рейсов Белавиа в российские города. Решение принято на фоне остановки авиасообщения и отмены рейсов в страны Европы.

В то же время как заявил российским СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обсуждаемый в медиа вопрос о возможном запуске рейсов в оккупированный Крым пока не поднимался.

"Это надо у Белавиа спрашивать. Это не российская компания", - ответил Песков на вопрос, будет ли Белавиа летать в Крым.

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