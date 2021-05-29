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У Путина поведали, будут ли самолеты Беларуси летать в Крым

29 мая 2021, 21:35
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На сегодняшней встрече была достигнута договоренность об открытии новых рейсов Белавиа в российские города.

Путин
У Путина прокомментировали вопрос полетов в Крым / Reuters

Президенты России и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня договорились о расширении географии полетов Белавиа - речь идет о новых рейсах в города России, сообщает Telegram-канал "Пул Первого", приближенный к пресс-службе белорусского президента.

На сегодняшней встрече была достигнута договоренность об открытии новых рейсов Белавиа в российские города. Решение принято на фоне остановки авиасообщения и отмены рейсов в страны Европы.

В то же время как заявил российским СМИ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, обсуждаемый в медиа вопрос о возможном запуске рейсов в оккупированный Крым пока не поднимался.

"Это надо у Белавиа спрашивать. Это не российская компания", - ответил Песков на вопрос, будет ли Белавиа летать в Крым.

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске:

  • 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
  • Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
  • Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
  • Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
  • 26 мая Польша закрыла свое небо для белорусских самолетов. Совет министров принял запрет на вхождение в воздушное пространство Польши самолетов, используемых перевозчиками из Беларуси.

новости России Александр Лукашенко Владимир Путин новости Беларуси
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