УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"У Путина проблемы": у Байдена назвали ключевую причину мобилизации в РФ

21 сентября 2022, 16:59

В РФ хотят мобилизовать в два раза больше людей, чем было задействовано в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Белый дом
В Белом доме оценили старт мобилизации в РФ / WhiteHouse.gov

В Администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена отреагировали на информацию о том, что президент РФ объявил в России "частичную мобилизацию".

Это является признаком того, что хозяин Кремля испытывает трудности в войне в Украине, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает CNN.

Американский чиновник обратил внимание на то, что число людей, которое хотят мобилизовать в РФ, почти в два раза больше, чем было задействовано Россией во время начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Это определенно признак того, что он (Путин - ред.) испытывает трудности, и мы знаем, что он понес десятки тысяч потерь. У него ужасный боевой дух, сплоченность подразделений на поле боя, командование и управление до сих пор не решены. У него проблемы с дезертирством, и он заставляет раненых возвращаться в бой. Так что очевидно, что людские ресурсы - это проблема для него", - отметил представитель Белого дома.

Кирби добавил, что США воспринимают серьезно угрозы лидера страны-агрессора применить ядерное оружие и будут менять свои планы в соответствии со стратегической позицией РФ.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

Читайте еще:

новости США Кирби частичная мобилизация война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:21

Страховая компания "ПРОВИДНА" помогла средствами добровольческому батальону "Госпитальеры" новости компании

17:20

Сказочная удача и невероятные перемены: 3 знака, которым мощно подфартит в день осеннего равноденствия 2022Видео

17:17

"Очень переживаю": Константин Меладзе прокомментировал развод

16:59

"У Путина проблемы": у Байдена назвали ключевую причину мобилизации в РФВидео

16:54

Без выстрелов: ВСУ хитростью взяли в плен 17 оккупантов вблизи Белогоровки

Реклама
16:43

Путин хочет утопить Украину в крови российских солдат – ЗеленскийВидео

16:43

Что делать, если болит горло и когда обращаться за помощью

16:24

"Есть риски": Зеленский ответил на ядерный шантаж Путина и назвал "предохранитель"Видео

16:10

Московский зять Ольги Сумской нарушил молчание следом за Тоней Паперной

16:02

Россия на первом этапе мобилизует 40-50 тысяч человек и попытается сдержать продвижение ВСУ – МВДВидео

16:00

В РФ будут протестовать против мобилизации: партизаны идут жечь военкоматы, Шойгу приказал их охранятьВидео

15:48

Скрипка признался, что живет на деньги от многолетнего бизнеса в РФ

15:28

Экс-жена Дзидзьо в противоречивом кожаном мини сплясала для ВСУВидео

15:05

Курс доллара в Украине: сколько будет стоить валюта в 2023 годуВидео

15:04

Армия Украины может окружить войска РФ в Донецкой, Луганской областях и на Херсонщине – ТукаВидео

14:58

Молодость сохранится на дольше: как правильно ухаживать за кожей лица после 30 лет

14:29

Учился в сельхозакадемии: ВСУ ликвидировали студента-оккупанта из Костромского полка

14:17

Передумали воевать: в РФ после выступления Путина массово раскупили билеты за границу

13:55

Рожденные в год Быка: какие они в отношениях и как добиться успеха

13:52

Буйный дед закончит вечер в тюрьмемнение

Реклама
13:46

Новолуние в сентябре 2022: что нужно сделать, чтобы привлечь удачуВидео

13:30

"Эка хлопца перекрутило": Арестович указал на признаки "внутренней катастрофы" в языке тела ПутинаВидео

13:15

Маниакальные и деспотичные: 5 имен мужчин, которые подозревают любимых в изменеВидео

12:56

"Путин признал провал, Украина побеждает": Минобороны Британии ответило на частичную мобилизацию в РФВидео

12:56

"Нельзя недооценивать раненого зверя": благодаря мобилизации РФ снова может пойти в наступление - эксперт

12:54

"Комплексная программа утилизации россиян": у Зеленского отреагировали на мобилизацию в РФВидео

12:46

"Много нюансов, о которых я и подумать не могла": Наталка Денисенко попала в больницу

12:11

"Собираем на пакеты:" украинская сеть взорвалась мемами на объявление Путиным частичной мобилизацииВидео

12:01

Польза или вред: можно ли запивать таблетки чаем

11:57

Не поверили даже пропагандисты: Шойгу в 9 раз уменьшил потери РФ в войне против Украины

11:53

Голос країни презентовал новую промокампанию с патриотическими диджитал-вышиванкамиВидео

11:47

Потери армии РФ приблизились к 150 тысячам раненными и ликвидированными - АрестовичВидео

11:19

Если Путин аннексирует часть Украины, Запад поставит ВСУ оружие дальностью 300 км - СМИ

11:10

Путин объявил проведение "референдумов" на оккупированных территориях и цинично объяснил "причину"Видео

10:55

Война затянется, вероятность изменения финала сомнительнамнение

10:48

Мобилизация в РФ: Путин хочет призвать 300 тысяч резервистовВидео

10:32

"Хоть воды принесите": оккупант в украденной форме ВСУ клянчил помощь для армии РФ на митингеВидео

10:31

Сезон простуд: зеленые сопли что значат, чем лечить и нужно ли хвататься за лекарства

10:29

Путин расписался в слабости на поле боямнение

10:27

"Роза ветров может развернуться": Путин пригрозил миру ядерным оружиемВидео

Реклама
10:03

"Мне страшно": россияне в шоке от объявления Путиным мобилизации

09:53

ВСУ уничтожили оккупационную комендатуру в Сватово и склад боеприпасов - Гайдай

09:13

Путин объявил частичную мобилизацию в РоссииВидео

09:08

С Рождеством Пресвятой Богородицы – душевные поздравления и картинки в светлый праздник

09:00

"Разгромили наши позиции": экс-главарь боевиков "ДНР" пожаловался на мощное наступление ВСУ на ХерсонщинеВидео

08:57

Гороскоп на сегодня 21 сентября 2022: Ракам – обиды, Стрельцам – деньги, Козерогам – обманВидео

08:53

"Войска РФ висят на волоске": в Госдепе США заявили, что псевдореферендумы — "отчаянный шаг" Путина

08:12

Катастрофические последствия "референдумов" для Россиимнение

08:08

"Путин ошибается": РФ не удержит оккупированные земли "референдумами", у них нет времени и ресурсов – ISWВидео

07:43

ВСУ освободят часть Херсонщины в ближайшие недели, Крым - до середины 2023 года - ХоджесВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Женские стрижкиМодные прическиОкрашивание волос
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять