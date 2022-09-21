"У Путина проблемы": у Байдена назвали ключевую причину мобилизации в РФ

В Белом доме оценили старт мобилизации в РФ / WhiteHouse.gov

В Администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена отреагировали на информацию о том, что президент РФ объявил в России "частичную мобилизацию".

Это является признаком того, что хозяин Кремля испытывает трудности в войне в Украине, подчеркнул координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает CNN.

Американский чиновник обратил внимание на то, что число людей, которое хотят мобилизовать в РФ, почти в два раза больше, чем было задействовано Россией во время начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Это определенно признак того, что он (Путин - ред.) испытывает трудности, и мы знаем, что он понес десятки тысяч потерь. У него ужасный боевой дух, сплоченность подразделений на поле боя, командование и управление до сих пор не решены. У него проблемы с дезертирством, и он заставляет раненых возвращаться в бой. Так что очевидно, что людские ресурсы - это проблема для него", - отметил представитель Белого дома.

Кирби добавил, что США воспринимают серьезно угрозы лидера страны-агрессора применить ядерное оружие и будут менять свои планы в соответствии со стратегической позицией РФ.

Напомним, ранее Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории России. По его словам, Москва собралась призывать на войну с Украиной, в первую очередь, военных запаса и лиц, которые прошли срочную службу. Также Путин сказал, что страна-агрессор готова признать "результаты референдумов" в оккупированных Донецкой, Луганской, и Херсонской областях.

Министр обороны России Сергей Шойгу сказал, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что Россия на 210 день так называемой "трехдневной войны" против Украины, получила мобилизацию, закрытые границы, блокирование банковских счетов, тюрьму за дезертирство и другие последствия.

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