В Белгородской области возводят "засечную черту", чтобы, мол, "защититься от ВСУ"/ Telergam-канал В. Гладкова

В Кремле работают над созданием информационных условий для атаки под "чужим флагом" в Белгородской области, чтобы восстановить общественную поддержку войны против Украины. Военные пропагандисты пугают, мол, "угрозой вторжения ВСУ" в регион и считают, что войскам РФ нужно заново захватить Купянск Харьковской области для "минимизации угрозы". Об этом заявили в Институте изучения войны.

Как сообщили в ISW, Москва готовит атаку на Белгородскую область под "чужим флагом", создаются информационные условия для восстановления общественной поддержки войны.

Аналитики отметили, что российские пропагандисты стали тиражировать гипотезу, согласно которой ВСУ якобы "могут атаковать Белгородскую область". Другие пропагандисты считают необходимым повторную оккупацию Купянска Харьковской области, чтобы, мол, "уменьшить риск нападения украинских войск".

Такие утверждения давно раскручиваются среди тех военных корреспондентов, которые критиковали войска РФ за бегство с Харьковской области.

Кроме того, теперь они снова призывают "вернуть" территории на Харьковщине, которые освободила Украины. Мол, подобные маневры "остановят ВСУ от штурмовых операций на Купянском и Волчанском направлениях".

При этом они отметили и публикации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. Он тоже публиковал кадры, которые демонстрировали сооружение оборонительных линий на границе с Украиной.

"Утверждения России о готовящемся нападении Украины на Белгородскую область абсурдны и направлены только на то, чтобы запугать общественность и заставить ее поддержать войну. Украина не имеет стратегического интереса во вторжении в Россию и не может сделать это в таких масштабах", - подчеркнули аналитики.

Война России против Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак ранее сказал, что Украина готова к переговорам с Россией. Диалог должен базироваться на территориальной целостности в рамках международно признанных на 1991 год границ государства. Первым шагом Москвы должен стать вывод войск с украинской территории.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что агрессор РФ, мол, уже не ставит перед собой "задачи по смене власти в Украине". Дескать, так называемая "спецоперация" преследует "другие цели".

Министр обороны США Ллойд Остин предупредил о том, что если война России против Украины затянется, а ВСУ будут и в дальнейшем побеждать на поле боя, Путин может снова угрожать Украине применением ядерного оружия. Как полагает Остин, если агрессора РФ не остановить, другие автократы мира будут пытаться заполучить ядерное оружие.

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