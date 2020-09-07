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У Путина сделали заявление о срыве перемирия на Донбассе

7 сентября 2020, 13:07

В Кремле назвали Россию "посредником" в конфликте на востоке Украины.

Песков
Песков утверждает, что Россия будет добиваться перемирия на Донбассе / Reuters

Россия выражает обеспокоенность нарушением режима перемирия в зоне конфликта на Донбассе и приложит максимальные усилия для прекращения огня.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, Москва будет настаивать на деэскалации конфликта на Донбассе, и будет использовать для этого свое влияние. Российскую сторону он назвал "посредником" в вооруженном конфликте на территориях Донецкой и Луганской областей.

"Мы, безусловно, обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы считаем и настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как стороны посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла", - подчеркнул Песков.

Россия в 2014 году аннексировала автономную республику Крым и оккупировала Донбасс. Официально Москва не признает свое участие в вооруженном конфликте на востоке Украины.Читайте такжеУход Путина не поможет: эксперт рассказал, когда Россия отстанет от Украины

  • Напомним, перемирие между Украиной и российско-террористическими войсками на Донбассе продлилось 42 дня. В воскресенье, 6 сентября, штаб Операции объединенных сил сделал заявление о том, что российские незаконные вооруженные формирования нарушили режим прекращения огня и сорвали достигнутые ранее договоренности в рамках Трехсторонней контактной группы.
  • В результате обстрелов со стороны боевиков один украинский военный погиб, еще один военнослужащий получил ранение.
  • Ранее главарь "ДНР" Денис Пушилин приказал боевикам 7 сентября открыть огонь в направлении украинских позиций. Причиной он назвал якобы нарушение со стороны ВСУ договоренностей от 22 июля.

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новости России новости Украины новости Донбасса Дмитрий Песков
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