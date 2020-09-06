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Путин превращает РФ в Донбасс из-за падающего рейтинга – журналист

6 сентября 2020, 19:14

Прозвучало мнение, что нынешний президент перестал быть лидером большинства.

Война на Донбассе
Журналист сравнила Россию с обескровленным Донбассом / УНИАН

Известная российская журналистка Юлия Латынина высказала мнение, что рейтинг президента России Владимира Путина стремительно падает и большинство населения уже не оказывает ему поддержку.

Как заявила обозреватель, рейтинг Путина будет падать, а количество его оппонентов будет расти, но на критику он будет реагировать боем. Слова Латыниной приводит Эхо Москвы.

Журналист подчеркнула, что Россия стала напоминать оккупированный Донбасс, где процветает насилие и несогласных с режимом уничтожают. По ее словам, Кремль превращает страну в регрессивный регион для сохранения власти. Однако в таких условиях, подчеркнула обозреватель, по определению невозможно процветание и развитие экономики.

"Там, где выгодно насилие и где оно приносит социальный статус, там не может приносить социальный статус капитал, там не может приносить социальный статус, если ты хороший бизнесмен, потому что, наоборот, в таком случае твой бизнес только становится магнитом для тех, кто осуществляет насилие", — подытожила Латынина.

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  • Ранее Латынина заявила, что Александр Лукашенко может не вернуться из Москвы после рандеву в Кремле с лидером России Владимиром Путиным. Но вполне возможно, что он вернется в Минск с российским ОМОНом.

  • Также Латынина утверждала, что отставка Нурсултана Назарбаева спровоцирована президентом России Владимиром Путиным: его казахстанский коллега опасался, что иначе Путин захватит север страны, как аннексировал украинский Крым.

Владимир Путин новости России новости Донбасса Юлия Латынина
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