Путин превращает РФ в Донбасс из-за падающего рейтинга – журналист

Прозвучало мнение, что нынешний президент перестал быть лидером большинства.
Известная российская журналистка Юлия Латынина высказала мнение, что рейтинг президента России Владимира Путина стремительно падает и большинство населения уже не оказывает ему поддержку.
Как заявила обозреватель, рейтинг Путина будет падать, а количество его оппонентов будет расти, но на критику он будет реагировать боем. Слова Латыниной приводит Эхо Москвы.
Журналист подчеркнула, что Россия стала напоминать оккупированный Донбасс, где процветает насилие и несогласных с режимом уничтожают. По ее словам, Кремль превращает страну в регрессивный регион для сохранения власти. Однако в таких условиях, подчеркнула обозреватель, по определению невозможно процветание и развитие экономики.
"Там, где выгодно насилие и где оно приносит социальный статус, там не может приносить социальный статус капитал, там не может приносить социальный статус, если ты хороший бизнесмен, потому что, наоборот, в таком случае твой бизнес только становится магнитом для тех, кто осуществляет насилие", — подытожила Латынина.
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Ранее Латынина заявила, что Александр Лукашенко может не вернуться из Москвы после рандеву в Кремле с лидером России Владимиром Путиным. Но вполне возможно, что он вернется в Минск с российским ОМОНом.
Также Латынина утверждала, что отставка Нурсултана Назарбаева спровоцирована президентом России Владимиром Путиным: его казахстанский коллега опасался, что иначе Путин захватит север страны, как аннексировал украинский Крым.