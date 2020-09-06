Путин превращает РФ в Донбасс из-за падающего рейтинга – журналист

Журналист сравнила Россию с обескровленным Донбассом / УНИАН

Известная российская журналистка Юлия Латынина высказала мнение, что рейтинг президента России Владимира Путина стремительно падает и большинство населения уже не оказывает ему поддержку.

Как заявила обозреватель, рейтинг Путина будет падать, а количество его оппонентов будет расти, но на критику он будет реагировать боем. Слова Латыниной приводит Эхо Москвы.

Журналист подчеркнула, что Россия стала напоминать оккупированный Донбасс, где процветает насилие и несогласных с режимом уничтожают. По ее словам, Кремль превращает страну в регрессивный регион для сохранения власти. Однако в таких условиях, подчеркнула обозреватель, по определению невозможно процветание и развитие экономики.

"Там, где выгодно насилие и где оно приносит социальный статус, там не может приносить социальный статус капитал, там не может приносить социальный статус, если ты хороший бизнесмен, потому что, наоборот, в таком случае твой бизнес только становится магнитом для тех, кто осуществляет насилие", — подытожила Латынина.

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