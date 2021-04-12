У Путина утверждают, что Меркель не выдвигала требование по Украине

Канцлер только выражала обеспокоенность ситуацией у границы Украины, заявил спикер главы РФ.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина – Дмитрий Песков, утверждает, что канцлер Германии Ангела Меркель не выдвигала главе РФ требование по Украине.
Канцлер не требовала, чтобы РФ свернула военные усилия возле украинской границы, рассказал спикер Путина в эфире телеканала Россия-1.
По его словам, Меркель сказала, что в Европе обеспокоены тем, что РФ стянула войска к границе.
"Меркель действительно сказала, что нас в Европе беспокоит концентрация российских войск в районе границ. Да, она это сказала, и такая обеспокоенность была выражена", – заявил пресс-секретарь Путина.
Напомним, Ангела Меркель и Владимир Путин обсудили ситуацию возле украинской границы 8 апреля.
Правительство Германии сообщило, что во время беседы канцлер потребовала свернуть военные усилия возле рубежей Украины, чтобы стабилизировать ситуацию на Донбассе.
Напомним, на Донбассе в конце марта обострился конфликт – боевики, которых поддерживает РФ, обстреляли позиции украинских военнослужащих, погибли четыре человека.
В этот же период появилась информация, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины. Причина маневров – якобы подготовка к стратегическим учениям Запад 2021. Российская сторона также отправила в Черное море военные корабли.
Президент Владимир Зеленский объяснил, почему РФ стягивала войска к рубежам нашей страны. По его словам, с помощью маневров российская сторона хочет создать атмосферу угрозы на мирных переговорах по Донбассу.
Российские власти утверждали, что войска их государства не являются для кого-то угрозой.
Агрессия России против Украины – главные факты
- РФ в 2014 году захватила украинский Крым, провела там "референдум" и объявила полуостров своей территорией. Украина и ряд стран Запада, в том числе США и государства-члены Евросоюза, не признали аннексию законной.
- В этом же году российские войска вторглись на часть востока Украины. Боевики, которых поддерживает РФ, захватили часть территории Донецкой и Луганской областей и создали так называемые "ДНР" и "ЛНР".
- Из-за агрессии в отношении Украины ряд западных стран наказали Россию санкциями.