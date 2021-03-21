У Трампа раскрыли планы о появлении новой соцсети

Новый проект Трампа должен полностью изменить правила игры, считает Джейсон Миллер.
Американский политик, 45-й президент США Дональд Трамп в течение ближайших месяцев вернется в социальные сети, причем для общения в Интернете бывший хозяин Белого дома будет использовать свою собственную платформу. Об этом в эфире канала Fox News сказал его помощник Джейсон Миллер.
По его словам, Трамп должен вернуться к общению со своими сторонниками посредством социальных сетей уже "через два или три месяца". Его публикации появятся на платформе политика, к которой планируют привлечь "десятки миллионов" людей. Как полагает Миллер, команде Трампа удастся изменить правила игры в сфере массовых коммуникаций.
При помощник бывшего американского главы государства не стал объяснять, каким образом Трамп будет публиковать свои посты.Читайте такжеСенат США провалил голосование по импичменту Трампу
Блокировка аккаунтов Трампа в Сети
- В США 6 января во время прохождения заседания, на котором утверждалась итоговая победа "демократа" Джо Байдена на президентских выборах, у Капитолия произошли столкновения. Сторонники на тот момент главы государства пытались устроить штурм здания Конгресса США.
- По мотивам данных событий многие социальные сети, среди которых Twitter, Instagram и Facebook, решили заблокировать аккаунты Трампа. Его риторика рассматривалась как провокационная.
- В Twitter уже заявляли, что Трампу не вернут его заблокированный аккаунт, который насчитывал 88 миллионов подписчиков.