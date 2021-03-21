У Трампа раскрыли планы о появлении новой соцсети

Трамп запустит новую социальную сеть / Reuters

Американский политик, 45-й президент США Дональд Трамп в течение ближайших месяцев вернется в социальные сети, причем для общения в Интернете бывший хозяин Белого дома будет использовать свою собственную платформу. Об этом в эфире канала Fox News сказал его помощник Джейсон Миллер.

По его словам, Трамп должен вернуться к общению со своими сторонниками посредством социальных сетей уже "через два или три месяца". Его публикации появятся на платформе политика, к которой планируют привлечь "десятки миллионов" людей. Как полагает Миллер, команде Трампа удастся изменить правила игры в сфере массовых коммуникаций.

При помощник бывшего американского главы государства не стал объяснять, каким образом Трамп будет публиковать свои посты.Читайте такжеСенат США провалил голосование по импичменту Трампу

Блокировка аккаунтов Трампа в Сети