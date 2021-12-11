Ученые научились заранее определять пациентов, которые будут тяжело болеть COVID-19

Исследователи планируют заранее определять наиболее уязвимых пациентов еще на начальном этапе. Отмечается, что это позволит сократить смертность от эпидемии.
Ученые научились оценивать риски тяжелой формы коронавируса. Международная группа исследователей обнаружила биологический признак, который может помочь выявить людей с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19 еще в самом начале болезни.
Исследователи провели анализ различных генов, связанных с чрезмерной пневмонией, сообщает WEHI. В частности, при помощи передовых технологий они сделали скрининг генов, связанных с чрезмерной пневмонией — ключевым показателем тяжести болезни COVID-19.
Ученые пришли к выводу, что новый тест может указать на риски воспаления легких по уникальным для коронавируса паттернам. С его помощью научные работники планируют заранее определять наиболее уязвимых пациентов еще на начальном этапе. Отмечается, что это позволит сократить смертность от эпидемии.
По словам ученых, образцы анализов сдали 30 пациентов в трех группах: 10 из которых — больные COVID-19, 10 с гриппом H1N1 и 10 здоровых людей.
Исследователи смогли создать модель транскрипции генов, показывающих влияние коронавируса и вируса гриппа H1N1 на разные части легких.
В ходе исследования выяснилось, что ген IFI27 оказался наиболее надежным показателем тяжелого воспаления в случае заболевания COVID-19.
"Исследования подтвердили, что экспрессия IFI27 у людей с коронавирусом тесно связана с тяжестью болезни. Это значит, что мы можем сразу оценить уровни IFI27 в крови вне зависимости от первых симптомов пациента", – объяснила один из исследователелей Мелисса Дэвис.
Именно таким образом ученые намерены быстро определять наиболее уязвимых людей, чтобы предотвратить тяжелые осложнения во время заболевания.
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Напомним, ранее ученые Манчестерского университета в Великобритании выяснили, что люди с психическими расстройствами, например, с шизофренией, в пять раз чаще умирают от коронавируса. Кроме того, они втрое чаще попадают в больницу из-за COVID-19.
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