Ученые научились заранее определять пациентов, которые будут тяжело болеть COVID-19 / Reuters

Ученые научились оценивать риски тяжелой формы коронавируса. Международная группа исследователей обнаружила биологический признак, который может помочь выявить людей с высоким риском развития тяжелой формы COVID-19 еще в самом начале болезни.

Исследователи провели анализ различных генов, связанных с чрезмерной пневмонией, сообщает WEHI. В частности, при помощи передовых технологий они сделали скрининг генов, связанных с чрезмерной пневмонией — ключевым показателем тяжести болезни COVID-19.

Ученые пришли к выводу, что новый тест может указать на риски воспаления легких по уникальным для коронавируса паттернам. С его помощью научные работники планируют заранее определять наиболее уязвимых пациентов еще на начальном этапе. Отмечается, что это позволит сократить смертность от эпидемии.

По словам ученых, образцы анализов сдали 30 пациентов в трех группах: 10 из которых — больные COVID-19, 10 с гриппом H1N1 и 10 здоровых людей.

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Исследователи смогли создать модель транскрипции генов, показывающих влияние коронавируса и вируса гриппа H1N1 на разные части легких.

В ходе исследования выяснилось, что ген IFI27 оказался наиболее надежным показателем тяжелого воспаления в случае заболевания COVID-19.

"Исследования подтвердили, что экспрессия IFI27 у людей с коронавирусом тесно связана с тяжестью болезни. Это значит, что мы можем сразу оценить уровни IFI27 в крови вне зависимости от первых симптомов пациента", – объяснила один из исследователелей Мелисса Дэвис.

Именно таким образом ученые намерены быстро определять наиболее уязвимых людей, чтобы предотвратить тяжелые осложнения во время заболевания.

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Напомним, ранее ученые Манчестерского университета в Великобритании выяснили, что люди с психическими расстройствами, например, с шизофренией, в пять раз чаще умирают от коронавируса. Кроме того, они втрое чаще попадают в больницу из-за COVID-19.

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