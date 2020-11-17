Ученые выяснили отличия самых обнадеживающих вакцин против COVID-19

Специалисты сравнили две вакцины от коронавируса и назвали кардинальные отличия.
Выяснились главные отличия двух самых обнадёживающих вакцин от опасного коронавируса.
Как пишет BBC News Україна, американская вакцина против COVID-19 от компании Moderna (предполагаемая эффективность 95%) не требует таких сложных условий хранения, как вакцина от Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценили в 90%).
Первый препарат, который получил название mRNA-1273, не нужно хранить при температуре ниже -70 градусов. Для этой вакцины нужно лишь -20 градусов.
Препарат от Moderna – это также РНК-вакцина (содержит генетический материал вируса, а не его мертвые частицы). Такой же подход использовали и исследователи Pfizer и BioNTech.
Читайте такжеУ вакцины Pfizer от Covid-19 обнаружили побочный эффект
Однако, не такая низкая температура хранения сделает вакцину mRNA-1273 более доступной для разных стран и легкой в плане транспортировки. Предварительно, ее можно хранить до месяца в обычном холодильнике.
Вакцина Pfizer требует хранения в ультрахолоде, она не испортится в холодильнике в течение пяти дней.
Вакцина от коронавируса
- США и Германия 9 ноября сделали заявление об эффективности результатов клинических исследований препарата от коронавируса. В частности, компании Pfizer и BioNTech рассказали о том, что их вакцина предотвращает заражение коронавирусной инфекцией в 90% случаев.
- В Великобритании предупредили, что транспортировка вакцины компаний Pfizer и BioNTech может стать серьезной проблемой. По мнению экспертов, в некоторых странах могут появиться проблемы не только с доставкой препарата, но и необходимостью повторной вакцинации от COVID-19.
- Как полагает инфекционист Вадим Аристов, завезти вакцину от коронавируса в Украину фактически невозможно. Для препарата нужно оборудование холодного хранения – вакцина требует заморозки до - 70 градусов – тогда как в нашей стране нет соответствующих фризеров.