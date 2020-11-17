Ученые выяснили отличия самых обнадеживающих вакцин против COVID-19

Названы отличия двух вакцин от коронавируса / Reuters

Выяснились главные отличия двух самых обнадёживающих вакцин от опасного коронавируса.

Как пишет BBC News Україна, американская вакцина против COVID-19 от компании Moderna (предполагаемая эффективность 95%) не требует таких сложных условий хранения, как вакцина от Pfizer и BioNTech (ее эффективность оценили в 90%).

Первый препарат, который получил название mRNA-1273, не нужно хранить при температуре ниже -70 градусов. Для этой вакцины нужно лишь -20 градусов.

Препарат от Moderna – это также РНК-вакцина (содержит генетический материал вируса, а не его мертвые частицы). Такой же подход использовали и исследователи Pfizer и BioNTech.

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Однако, не такая низкая температура хранения сделает вакцину mRNA-1273 более доступной для разных стран и легкой в плане транспортировки. Предварительно, ее можно хранить до месяца в обычном холодильнике.

Вакцина Pfizer требует хранения в ультрахолоде, она не испортится в холодильнике в течение пяти дней.

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