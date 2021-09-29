Угрозы о "красных линиях" из Кремля: в США сделали заявление по вступлению Украины в НАТО

США поддерживают курс Украины на вступление в НАТО - Госдеп / УНИАН

Официальный Вашингтон поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Каждое государство имеет право самостоятельно принимать решение по вопросу интеграции в коллективный блок безопасности Запада. США поддерживают курс Киева на вступление в НАТО. Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс.

В Twitter-аккаунте ведомства он написал о том, что у государств есть самостоятельное право решать вопросы, связанные с вступлением в Североатлантический альянс. В Вашингтоне, в свою очередь, поддерживают территориальную целостность, суверенитет и стремление Украины по интеграции в коллективный блок безопасности Запада.Читайте такжеВ Альянсе блокируют Украине путь в НАТО: Кулеба резко заявил о сценарии Киева по странам-бунтарям

"Каждая страна имеет суверенное право определять свой собственный выбор относительно коллективной безопасности. Мы уверяем в нашей неизменной поддержке суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических стремлений Украины", - подчеркнул Прайс в ответ на заявление из Кремля о том, что "расширение военной инфраструктуры НАТО" на территорию украинского государства является вопросом за гранью "красных линий" для Москвы.

Украина и НАТО

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко объявил о том, что на территории Украины, дескать, создаются "учебно-тренировочные лагеря", которые на самом деле якобы являются "базами НАТО". Политик рассказал, что он и Путин договорились реагировать на такие явления, чтобы не допустить базирования иностранных войск у границ РБ и РФ.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что совместные действия России и Беларуси в ответ на якобы "размещение войск НАТО в Украине" должны обезопасить российское и белорусское государства. При этом, по его словам, передислокация войск Запада на территорию Украины будет восприниматься Москвой как пересечение "красных линий".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что в Киеве будут принимать самостоятельные решения относительного того, какие действия предпринимать с целью обеспечения безопасности своего государства и Европы. Как подчеркнул дипломат, "красные линии" Москвы ограничиваются территорией России.