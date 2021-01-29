"Умирающий динозавр" в агонии, грядет развал: Каспаров предрек судьбу РФ

Россию охватили массовые акции протеста после ареста Навального/ Reuters

Массовые протесты в России в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого арестовали сразу по прилету из Германии говорят о том, что страна находится в агонии. И даже сам хозяин Кремля Владимир Путин не знает, когда все закончится.

Такое мнение озвучил российский оппозиционер Гарри Каспаров в интервью Foreign Policy.

По его словам, любая диктатура всегда сталкивается с падением.

"То, что мы видим сейчас – это страна в агонии. Сегодня агония умирающего динозавра может быть очень опасна для тех, кто находится поблизости. И мы не знаем, как долго продлится эта агония. Плохая новость в том, что я не знаю, когда и как наступит конец. Но хорошая новость в том, что этого не знает и Путин", – отметил Каспаров.

Протестные митинги в России стали результатом 20-летней диктатуры Путина, уверен оппозиционер. При этом Каспаров уверен, что хозяин Кремля не пойдет ни на одну уступку, потому что западные санкции не влияют на благополучие приближенных к главе Кремля.

"Пока я не вижу, что вулкан начал извергаться. Но что могло бы изменить ситуацию, что могло бы склонить чашу весов, так это решительный ответ Запада…У американской разведки определенно больше информации о коррумпированных олигархах России, чем у Навального", – убежден Каспаров.

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