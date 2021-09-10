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"Упадет за несколько секунд": Трамп пофантазировал о своем боксерском поединке с Байденом

10 сентября 2021, 16:51

По словам экс-президента США, бой против Байдена будет "самым легким поединком для меня".

Дональд Трамп
Трамп заявил, что нокаутировал бы Байдена "за несколько секунд" / Фото Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нокаутировал бы нынешнего главу государства Джо Байдена за несколько секунд, если бы они провели бой по правилам бокса. К слову, Трампу 75 лет, Байдену – 78.

"Если бы мне пришлось выбрать кого-то в соперники кроме профессионального боксера, ведь это может быть опасной затеей, то, думаю, самым легким поединком для меня будет бой против Джо Байдена.

Думаю, что он будет побежден быстро, очень быстро. Думаю, что он упадет в нокаут за несколько секунд", – цитирует Трампа The Independent.

  • Трамп был 45-м президентом в истории США. Он руководил страной с 2017 по 2021 год.
  • Байден вступил в должность главы государства 20 января 2021-го.

Ранее издание Politico сообщило, что Трамп будет участвовать в следующих президентских выборах в 2024 году и ждет благоприятного момента, чтобы об этом объявить.

Журналисты отмечают, что после поражения в ноябре 2020 года в окружении Трампа избегали разговоров о возможном реванше в 2024 году, но падение рейтинга Байдена на фоне новой волны коронавируса и событий в Афганистане усилили интерес бывшего президента к выборам.

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новости США Дональд Трамп Джо Байден
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