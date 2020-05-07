Утечка газа на химзаводе в Индии: люди падали без сознания - жуткие кадры

Люди лежат без сознания прямо на улице / Скриншот

На химическом заводе на юге Индии рано утром, когда все спали, произошла утечка газа. Люди падали без сознания прямо на улицах. Уже известно о как минимум девяти погибших.

Власти опасаются, что число жертв может возрасти. При этом пять тысяч человек пострадали, сотни доставлены в больницы. Население в срочном порядке эвакуируют.

Завод LG Polymers, на котором произошло ЧП, принадлежит корейцам и расположен в штате Андхра-Прадеш. Утечка произошла из двух 5000-тонных баков со стиролом. Они стояли без присмотра с конца марта из-за строгого карантина в связи с коронавирусом, передает The Guardian.

Завод расположен на окраине Висакхапатнама. В городе и его окрестностях проживает около пяти миллионов человек.

Индийские телеканалы опубликовали жуткие кадры, на которых видно, как люди, в том числе женщины и дети, лежат просто на улицах.

Напомним, 28 октября в одном из зданий Центральной геофизической обсерватории на проспекте Науки, 39 в Киеве зафиксировали повышенный уровень радиации. Выброс радиации произошел в здании физико-химической лаборатории.