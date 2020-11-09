В Армении потребовали отставки Пашиняна из-за Карабаха​

Из-за военных неудач армянских военных и потери стратегически важного города Шуша в Нагорном Карабахе, 17 партий потребовали отставки Пашиняна.
В Армении 17 оппозиционных партий требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Свое требование политические силы объясняют ситуацией в Нагорном Карабахе.
В совместном заявлении отмечается, что Пашинян должен добровольно уйти в отставку, ведь именно он и его правительство ответственны за катастрофическую ситуацию в Нагорном Карабахе.
"Требуем немедленного создания нового исполнительного органа, способного осуществить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы", – говорится в заявлении, пишет издание Aysor.аm.
Оппозиционеры напомнили, что в дни войны они выступали с множеством предложений властям, призывая их совершить прорыв на политическом, дипломатическом и военном фронтах, которые остались без ответа.
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По их мнению, всю ответственность за сложившуюся ситуацию несут политические власти, которые так и не избавились от своего комплекса безошибочности, поставив два армянских государства перед тяжелой реальностью, а Арцах (азерб. – Нагорный Карабах) также перед серьезнейшими территориальными потерями.
Конфликт в Нагорном Карабахе - о чем ранее сообщал Главред:
- Вооруженное противостояние между Арменией и Азербайджаном в районе Нагорного Карабаха обострилось утром, 27 сентября. Ереван обвинил Баку в ракетных ударах по контролируемой непризнанной республикой НКР территориях, в Азербайджане заявили об армянской провокации и объявили о начале контрнаступательной операции.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев регулярно докладывает о новых завоеваниях в Нагорном Карабахе. В понедельник, 2 ноября, президент заявил о контроле азербайджанской армией над еще 8 селами в Джебраильском, Зангиланском и Губадлинском районах.
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что единственным способом урегулирования нагорно-карабахского конфликта является ввод российских миротворцев в зону боевых действий.
- Пашинян также уточнил, что в связи с эскалацией конфликта в Нагорном Карабахе российские пограничники были размещены на юго-восточной и юго-западной границе Армении.