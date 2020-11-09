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В Армении потребовали отставки Пашиняна из-за Карабаха​

9 ноября 2020, 22:06

Из-за военных неудач армянских военных и потери стратегически важного города Шуша в Нагорном Карабахе, 17 партий потребовали отставки Пашиняна.

Оппозиция требует отставки премьера Никола Пашиняна / Reuters

В Армении 17 оппозиционных партий требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Свое требование политические силы объясняют ситуацией в Нагорном Карабахе.

В совместном заявлении отмечается, что Пашинян должен добровольно уйти в отставку, ведь именно он и его правительство ответственны за катастрофическую ситуацию в Нагорном Карабахе.

"Требуем немедленного создания нового исполнительного органа, способного осуществить прорыв в ситуации, решить военно-политические проблемы", – говорится в заявлении, пишет издание Aysor.аm.​

Оппозиционеры напомнили, что в дни войны они выступали с множеством предложений властям, призывая их совершить прорыв на политическом, дипломатическом и военном фронтах, которые остались без ответа.

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По их мнению, всю ответственность за сложившуюся ситуацию несут политические власти, которые так и не избавились от своего комплекса безошибочности, поставив два армянских государства перед тяжелой реальностью, а Арцах (азерб. – Нагорный Карабах) также перед серьезнейшими территориальными потерями.

Конфликт в Нагорном Карабахе - о чем ранее сообщал Главред:

Нагорный Карабах Армения Никола Пашинян
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