В Беларуси ответили Кравчуку на заявление о "холуях России"

В Минске заявили о суверенитете и независимости своего государства в союзе с РФ.
В белорусском парламенте считают, что Украина не должна говорить о реализации Беларусью зависимой политики, так как политический курс Киева в вопросе экономики и санкций зависит от Запада. При этом в Минске считают Беларусь суверенным государством, которое решило быть в союзе с Россией. Об этом заявил замглавы комиссии по международным делам нижней палаты парламента республики Олег Гайдукевич.
В комментарии информагентству РИА Новости политик, комментируя заявление Кравчука о том, что Беларусь сейчас является "холуем" России, заявил о неприемлемости таких заявлений в адрес республики.
"Слышал это заявление, посмеялся. Думаю, и весь украинский народ сейчас смеется со слов Кравчука", - сказал политический деятель.
По его словам, украинские политики якобы не могут принять ни одного самостоятельного решения без Запада, тогда как говорят о независимости и суверенитета. Дескать, народ Украины хотел бы приобретения российской вакцины Спутник V, однако Зеленский не может пойти на такой шаг.Читайте такжеКравчук заявил, что у России нет друзей, только враги и холуи
"Украинские политики – сейчас марионетки… Потеряли остатки независимости и суверенитета", - утверждает Гайдукевич. Он отметил, что в вопросах санкций и экономики Киев зависит от Европы, а Запад заставляет украинское государство выполнять нужные для ЕС и США решения.
При этом, утверждает депутат, именно Беларусь является суверенным государством, так как на референдуме решила быть в союзе с Россией.
"Как раз-таки Беларусь – это суверенное государство… Мы сами решаем, с кем строить союз, решили на референдуме, что с Россией – и будем дальше строить его с Россией. Мы сами принимаем решения, в отношении кого вводить санкции, а в отношении кого – нет", - отметил Гайдукевич, подчеркнув, что Беларусь якобы не позволяет никому вмешиваться во внутриполитические процессы государства.
Отношения Беларуси и Украины
- Дипломатические отношения Украины и Беларуси значительно ухудшились после того, как Лукашенко в августе прошлого года стал обвинять украинское государство и Владимира Зеленского в якобы финансировании белорусской оппозиции.
- Украинская сторона называла подобные обвинения лишенными всяческих оснований и напомнила Лукашенко о принятии решения по поводу выдачи боевиков ЧВК Вагнера России. В МИД предупредили о намерении пересмотреть дипломатические отношения с Минском.
- В конце прошлого года Лукашенко объявил о задержании в республике "банды Автуховича", которая якобы везла оружие в Беларусь через территорию Украины.
- Украина и страны Запада не признают Лукашенко легитимным президентом республики Беларусь после 5 ноября 2020 года. Выборы президента страны 9 августа 2020 государства считают не состоявшимися.