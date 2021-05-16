В Чехии разразились жестким заявлением из-за нового скандала, связанного с Россией

Ян Гамачек подал заявление на журналистов, обвинивших его в "сделке" с Россией / Reuters

В Чехии продолжается скандал из-за публикации изданием Список материала, в котором указывалось о якобы намерениях вице-премьера, министра внутренних дел Яна Гамачека посетить Россию, чтобы "договориться" об урегулировании конфликта Праги и Москвы, связанного со взрывами складов в Врбетице в 2014 году. В обмен на это чешское государство, дескать, должно было получить вакцину Спутник V и согласие Кремля на проведение встречи Путина и Байдена в Праге. В связи с этим инцидентом Гамачек обвинил журналистов в распространении ложной информации и подал заявление о совершении преступления. Он требует компенсации на сумму в 400 тысяч долларов.

В эфире телеканала CNN Prima Гамачек рассказал о том, что опубликованная 4 мая Списком статья, в которой говорилось о его планах приехать в Россию 19 апреля для разрешения чешско-российского кризиса, стала информационной бомбой.

По его словам, Чехии удалось решить вопрос с российскими дипломатами, тогда как в ответ последовали обвинения, играющие в пользу пропаганды России. Информацию, обнародованную в Списке, он назвал ложной и опубликованной для того, чтобы посеять панику в стране.Читайте такжеВ Чехии пригрозили России проблемами с ЕС из-за решения по указу Путина

"Правительство при поддержке Милоша Земана воплотило в явь сны всех предшествующих правительств о том, чтобы снизить (число) российских дипломатов (в Праге), а самые (отъявленные) русофобы сегодня (своими обвинениями в мой адрес) предоставляют козыри российской пропаганде. В (прошлую) пятницу я подал заявление о совершении уголовного преступления авторами (публикации) и на редакцию "Списка". То, что они совершили, с моей точки зрения, является клеветой и ущемлением прав посторонних (лиц), а также распространением (заведомо ложной) информации с целью посеять панику", - отметил Гамачек.

При этом вице-премьер-министр чешского правительства добавил, что он будет требовать от издателя Списка выплатить ему 10 миллионов крон компенсации – это около 400 тысяч долларов США. По мнению министра, журналисты распространяют недостоверную информацию, опровергая выводы чешских силовых структур и спецслужб.

Конфликт Чехии и России