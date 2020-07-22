В Чикаго банда афроамериканцев расстреляла 16 афроамериканцев на похоронах афроамериканца, убитого афроамериканцем

На месте расстрела в Чикаго полицейские нашли более 60 гильз / GettyImages

В Чикаго произошла массовая стрельба, в которой получили ранения как минимум 16 человек.

Расстрел группы чернокожих людей бандой афроамериканцев произошел во время похорон афроамериканца, застреленного неделю назад другим афроамериканцем. Преступники открыли огонь, когда люди выходили с похорон в районе Грэшем Чикаго.

Пострадавшие в возрасте от 21 до 65 лет были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Среди них – десять женщин. Количество стрелков в настоящее время неизвестно.

По словам представителей власти, что инцидент был хорошо запланированной засадой. Часть участников похоронной процессии имела на руках оружие и отстреливалась от нападавших. Полиция на месте происшествия нашла более 60 гильз. Арестован пока только один человек.

Нападение произошло на фоне заявления Министерства внутренней безопасности об отправке в Чикаго 150 федеральных агентов из-за роста числа насильственных преступлений. По данным издания Chicago Tribune, количество убийств выросло на 51% в этом году. Только за прошедшие выходные в городе 12 человек погибли в перестрелках и еще 63 получили ранения.

Преступность в Чикаго последние годы поднимает голову – в 2019-м количество преступлений выросло на 40% по сравнению с предыдущим годом, а в 2020-м – на 47% по сравнению с 2019-м.

За несколько часов до инцидента мэр города Лори Лайтфут поклялась, что "ни при каких обстоятельствах" не позволит Трампу отправить силовиков Чикаго.

Лайтфут предупредила, что пойдет против Трампа в суд, если он отправит агентов правительства США в полицию города без ее разрешения.

Напомним, 12 июля в США расстреляли известного репера Lil Marlo.