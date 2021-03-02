В ЕС раскрыли планы о помощи Донбассу

Евросоюз уже предоставил значительную поддержку Украине по Донбассу, сказал Шарль Мишель.
Европейский Союз уже в 2021 году запускает новую программу, деятельность которой направлена на экономическую поддержку Донбасса и предоставления государственных услуг в регионе. Брюссель профинансирует в том числе и контрольные пункты работы КПВВ на Донбассе, сказал глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, Евросоюз уже помог украинскому государству смягчить проявления военных действий на Донбассе, и уже в этом году запускает программу социально-экономического развития региона. Европа поможет с финансированием контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе.
"ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта, и в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе. Это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда", - подчеркнул Мишель.Читайте такжеЗеленский рассказал о деструктивной позиции России на Донбассе
Новости Донбасса
- В делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу 1 марта заявили, что РФ начала реализацию ряда действий, которые направлены на легализацию российских войск в регионе под видом "миротворцев".
- Участник переговорной группы от Киева Сергей Гармаш рассказал, что 2 марта в ходе заседания ТКГ представитель ОБСЕ Пьер Морель оказывал давление на Украину с целью продвижения вопросам по рассмотрению "плана ОРДЛО" по Донбассу. Гармаш назвал такие действия прямым нарушением Минских соглашений.
- Глава Евросовета Шарль Мишель в ходе своего визита в Украину сделал заявление о том, что Россия фактически является участником конфликта на Донбассе. Санкции против Москвы не будут сняты до тех пор, пока РФ не приложит усилия к решению данного вопроса.