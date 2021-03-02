В ЕС раскрыли планы о помощи Донбассу

Евросоюз поддержит предоставление госуслуг на Донбассе и обустроит КПВВ / УНИАН

Европейский Союз уже в 2021 году запускает новую программу, деятельность которой направлена на экономическую поддержку Донбасса и предоставления государственных услуг в регионе. Брюссель профинансирует в том числе и контрольные пункты работы КПВВ на Донбассе, сказал глава Евросовета Шарль Мишель, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, Евросоюз уже помог украинскому государству смягчить проявления военных действий на Донбассе, и уже в этом году запускает программу социально-экономического развития региона. Европа поможет с финансированием контрольно-пропускных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

"ЕС предоставил значительную поддержку Украине для смягчения влияния конфликта, и в этом году мы начинаем новую программу для поддержки экономического развития и предоставления государственных услуг в этом регионе. Это также будет включать финансирование пунктов въезда-выезда", - подчеркнул Мишель.Читайте такжеЗеленский рассказал о деструктивной позиции России на Донбассе

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