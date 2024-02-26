В ISW объяснили, почему Кремль и пропагандисты РФ не упоминали о годовщине вторжения

В стране-агрессоре РФ не хотели привлекать внимание к неудачам в достижении заявленных стратегических целей и к значительным потерям армии России.

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В РФ власти и СМИ не упоминали о годовщине вторжения / Коллаж: Главред, фото: скриншот, МО РФ

Российские пропагандистские СМИ и официальные лица страны-агрессора РФ воздержались от комментариев относительно второй годовщины начала полномасштабного вторжения. Причина этого - нежелание привлекать внимание к неудачам в достижении заявленных стратегических целей и к значительным потерям личного состава армии России. Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны.

При этом эксперты ISW отмечают, что недавний российский опрос общественного мнения показал, что настроения россиян относительно войны в Украине в основном остаются неизменными в течение последних месяцев. Большинство россиян в основном апатичны к войне, хотя не поддерживают вторую волну мобилизации.

Хозяин Кремля Владимир Путин и российские чиновники, вероятно, воздержались от освещения второй годовщины полномасштабного вторжения России, пытаясь сохранить общественную апатию к войне, что частично позволяет российским чиновникам продолжать войну без значительной общественной реакции.

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Путин, вероятно, осознает, что вторая волна мобилизации будет в целом непопулярной, и обеспокоен тем, что такая мера вызовет широкое недовольство.

Однако аналитики считают, что диктатор РФ может меньше беспокоиться об общественных настроениях после своего переизбрания в марте 2024 года и решит, что потребности России в формировании вооруженных сил перевешивают риски широкого внутреннего недовольства.

Годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину

24 февраля 2024 года исполнилось два года с момента полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину. В целом, война России и Украины продолжается с 2014 года.

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинскому народу по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения в Гостомеле, где два года назад пытался высадиться российский десант.

Вместе с главой государства в Гостомель прибыли президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также главы правительств Бельгии, Италии и Канады - Александр Де Кроо, Джорджия Мэлони и Джастин Трюдо.

"Невероятно горжусь каждым, каждым. Восхищаюсь каждым и каждой. Верю в каждого и каждую. Любой нормальный человек хочет, чтобы война закончилась. Но никто из нас не позволит, чтобы закончилась наша страна", - сказал Зеленский.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во вторую годовщину полномасштабного вторжения страны-агрессора России подчеркнул, что Украина может дать асимметричный ответ российским оккупантам в воздухе. По его словам, горящих российский самолетов может стать больше. Также он призвал украинцев к сплоченности и подчеркнул, что именно в единстве мы сейчас нуждаемся, как никогда.

Президент США Джо Байден во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ заявил, что "Украина никогда не будет победой России".

Отметим также, что 24 февраля по всему миру прошли акции в поддержку Украины.

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