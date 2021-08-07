В Италии арестовали 70-летнюю главу самого жестокого мафиозного клана

Мария Личчарди ранее отсидела в тюрьме / RateThemall

В итальянском Неаполе арестовали 70-летнюю мафиози Марию Личчарди по прозвищу "Пиколетта". Ее задержали в аэропорту "Чампино".

Как пишет "Интерфакс-Украина", женщина, после ареста ее мужа и двух братьев, была лидером одного из самых жестоких мафиозных кланов. Она собиралась улететь в Испанию.

Мафиози получила свое прозвище из-за невысокого роста. Она также является сестрой Дженнаро Личчарди - основателя одного из кланов итальянской мафии "Каморра".

Задержанную подозревают в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях против личности и имущества потерпевших. В декабре 2009 года она вышла из тюрьмы, отбыв восьмилетний срок тюремного заключения.

Напомним, ранее в Полтавской области правоохранители задержали членов этнической преступной организации и ее лидера - уроженца Грузии, который жил в Киеве, Самвела Донецкого. Банда на украинской территории и за ее пределами занималась совершением тяжких и особо тяжких преступлений.

Также ранее в Харьковской области Служба безопасности Украины ликвидировала преступную группировку, в которую входили около 50 человек, в том числе действующие правоохранители и люди с опытом ведения боевых действий. По информации СБУ, размер "прибыли" группировки составлял более 1 млн грн ежемесячно.