УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В Кремле отреагировали на похороны чеченца, который отрезал голову учителю во Франции

7 декабря 2020, 14:08
Прослушать новость
Остановить

Речь идет об убийстве, о террористе, чьё деяние "абсолютно осуждается и является неприемлемым", отметил Песков.

Песков
Песков прокомментировал похороны чеченца, который отрезал голову учителю / УНИАН

В Кремле ничего не знают о похоронах в Чечне молодого человека, который во Франции отрезал голову школьному учителю, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя публикации, которые появились в СМИ накануне, Песков отметил, что у него нет информации, состоялись ли эти похороны на самом деле и как они прошли, сообщает РИА Новости.

"Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию", – добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что речь идет об убийстве, о террористе, чьё деяние "абсолютно осуждается и является неприемлемым".

В свою очередь член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова рассказала изданию, что родственники Абдулаха Анзорова доставили его тело в республику и похоронили на сельском кладбище в Шалажи по исламским канонам.

При этом она не уточнила, когда именно прошли похороны.

Убийство учителя во Франции – о чем сообщалось ранее:

новости России террорист Дмитрий Песков убийство учителя во Франции
Сейчас вы просматриваете новость «В Кремле отреагировали на похороны чеченца, который отрезал голову учителю во Франции». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Путин собрался увеличить территорию РоссииПутин собрался увеличить территорию России Арест или бегство Лукашенко: у Тихановской раскрыли сценарий смены властиАрест или бегство Лукашенко: у Тихановской раскрыли сценарий смены власти Байден анонсировал новый подход в отношениях с Москвой: к чему готовиться РФБайден анонсировал новый подход в отношениях с Москвой: к чему готовиться РФ Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на “трон”Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на "трон" Войска Азербайджана подошли к границе Армении и выдвинули требованиеВойска Азербайджана подошли к границе Армении и выдвинули требование
Следующий материал

Последние новости

14:27
"Допьем – уйдем": представитель омбудсмена избил охранника, появилась реакция Денисовой
14:17
В Steam состоялся выход игры про легендарного киллера Джона Уика Видео
14:08
В Кремле отреагировали на похороны чеченца, который отрезал голову учителю во Франции Видео
13:55
Модные ошибки, которые безнадежно портят образ Видео
13:44
"Есть тенденция к росту": Рубан опроверг слова Степанова о спаде COVID-19 в Украине Видео
Реклама
13:44
Гороскоп на 8 декабря для всех: деловой бум и оживление любви Видео
13:36
Братья Руссо раскрыли подробности съемок фильмов для Netflix
13:30
Карту Cyberpunk 2077 сравнили с GTA V – Найт-Сити поражает своим размахом Видео
13:16
Переписка бывшего зятя Путина попала в СМИ: в Кремле прокомментировали "вброс" Видео
13:12
А вы чем занимались в 8 лет? В Fortnite подписали самого молодого киберспортсмена в истории
12:58
Наталья Могилевская заинтриговала работой с Alyona Alyona
12:57
В Кабмине назвали ограничения в работе общественного транспорта во время локдауна Видео
12:32
Полный локдаун в январе: в Кабмине предупредили о жестких ограничениях Видео
12:21
Сериал Бойтесь ходячих мертвецов официально продлили на 7 сезон
12:17
Сепсис: факторы, которые могут спасти жизнь Видео
11:44
В ближайшие годы Украина может остаться без медиков - Минздрав Видео
11:25
"Бездарно, как Киркоров": Потапа атаковал украинский телеведущий Видео
11:25
Рак легких: опасный симптом, который проявляется в смехе Видео
11:00
Начался чат с экспертом по страховой медицине Мариной Зварич
10:46
Морозы и сильный ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение Видео
Реклама
10:45
Охотник на монстров 2020 - создатели отреагировали на скандал в Китае Видео
10:45
Льняное семя для здоровья: 5 научных доказательств Видео
10:41
Степанов заявил, что ситуация с коронавирусом в Украине изменилась Видео
10:37
Тренер назвал 5 лучших упражнений для сжигания жира на животе Видео
10:35
"Прогресс Укрзализныци": появилось видео, как проводник рубит дрова для отопления вагона Видео
09:55
Выборы мэра Кривого Рога: стали известны результаты
09:47
Что нельзя делать в день Екатерины и как добиться любви и счастья
09:47
США во главе с Байденом продолжат снабжать Украину оружием - МИД Видео
09:32
Кулеба рассказал, когда в ЕС откроют границы для украинцев Видео
09:30
Врач объяснил, можно ли незаметно переболеть коронавирусом Видео
09:12
Хлопайте ресницами и наслаждайтесь: как приклеить накладные ресницы дома Видео
08:52
Назван самый зараженный коронавирусом город в Украине
08:52
В Индии 300 человек заразились загадочной болезнью Видео
08:44
Гороскоп на 7 декабря для всех: денежная победа и неожиданная любовная приятность Видео
08:34
Как я перестала слушать Киркорова и Газманова мнение
08:31
Полезный лунный календарь садоводов и огородников на декабрь 2020 Видео
08:15
Воспаление легких: врач назвал главные провоцирующие факторы и рассказал, как уберечься Видео
08:08
Коронавирус в Украине 7 декабря: за сутки нашли еще почти 9 тысяч новых больных Видео
08:05
В российской Госдуме предупредили об угрозе эскалации конфликта на Донбассе Видео
07:38
В Киеве водитель такси умер за рулем: неуправляемое авто вылетело на тротуар Видео
Реклама
07:23
Трамп планирует "грандиозно" уйти из Белого дома в день инаугурации Байдена - СМИ Видео
07:13
Названо количество детей, которое ускоряет старение для женщины Видео
07:08
Ученый назвал два уровня защиты от коронавируса Видео
06:56
Обама готовится стать теневым президентом США мнение
06:32
Выборы в США: власти Джорджии отказались пересмотреть результаты голосования в пользу Трампа Видео
06:03
В ВСУ назвали число российских военных на Донбассе
05:29
Забастовки ушли в свисток: эксперт назвал причину провала протеста в Беларуси Видео
05:05
Преемник Лукашенко: в Беларуси назвали кандидата на "трон" Видео
04:04
Открытки и поздравления с Днем гражданской авиации в прозе и стихах
03:30
Циклы сна и их влияние на здоровье: как улучшить свой сон Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять