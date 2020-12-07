В Кремле отреагировали на похороны чеченца, который отрезал голову учителю во Франции

Песков прокомментировал похороны чеченца, который отрезал голову учителю / УНИАН

В Кремле ничего не знают о похоронах в Чечне молодого человека, который во Франции отрезал голову школьному учителю, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

Комментируя публикации, которые появились в СМИ накануне, Песков отметил, что у него нет информации, состоялись ли эти похороны на самом деле и как они прошли, сообщает РИА Новости.

"Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию", – добавил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что речь идет об убийстве, о террористе, чьё деяние "абсолютно осуждается и является неприемлемым".

В свою очередь член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова рассказала изданию, что родственники Абдулаха Анзорова доставили его тело в республику и похоронили на сельском кладбище в Шалажи по исламским канонам.

При этом она не уточнила, когда именно прошли похороны.

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