В Кремле отреагировали на похороны чеченца, который отрезал голову учителю во Франции

Речь идет об убийстве, о террористе, чьё деяние "абсолютно осуждается и является неприемлемым", отметил Песков.
В Кремле ничего не знают о похоронах в Чечне молодого человека, который во Франции отрезал голову школьному учителю, заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.
Комментируя публикации, которые появились в СМИ накануне, Песков отметил, что у него нет информации, состоялись ли эти похороны на самом деле и как они прошли, сообщает РИА Новости.
"Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию", – добавил представитель Кремля.
Он подчеркнул, что речь идет об убийстве, о террористе, чьё деяние "абсолютно осуждается и является неприемлемым".
В свою очередь член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова рассказала изданию, что родственники Абдулаха Анзорова доставили его тело в республику и похоронили на сельском кладбище в Шалажи по исламским канонам.
При этом она не уточнила, когда именно прошли похороны.
Убийство учителя во Франции – о чем сообщалось ранее:
- 6 декабря в Чечне селе Шалажи Урус-Мартановского района с почестями похоронили Абдуллаха Анзорова, который отрезал голову учителю во Франции. Родственники везли тело через Турцию.
- 17 октября в России заявили, что 18-летний уроженец Москвы чеченского происхождения, который обезглавил французского преподавателя под Парижем, не имеет к их стране абсолютно никакого отношения.
- Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал убийство учителя истории, подчеркнув, что это — исламистский теракт. Потом Макрон заявил, что исламисты во Франции не будут спать спокойно.