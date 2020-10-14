В Кыргызстане новый премьер выдвинул ультиматум президенту: стал известен ответ

Спикер президента рассказала, что премьер сегодня потребовал от главы государства.
В среду, 14 октября, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с новым премьер-министром Садыром Жапаровым. Во время встречи премьер выдвинул ультиматум главе государства.
Жапаров потребовал, чтобы президент ушел в отставку сегодня вечером, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Жээнбекова Толгонай Стамалиева.
Спикер добавила, что Жээнбеков отказался покидать пост президента до новых парламентских выборов.
"Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет право покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству…", – отметила собеседница.
- Напомним, в начале октября в Кыргызстане после парламентских выборов начались массовые протесты.
- Протесты в Кыргызстане начались из-за того, что оппозиция была недовольна результатами голосования. На улицы вышли тысячи человек, они захватывали здания. С протестующими жестко расправлялись силовики, есть жертва и сотни пострадавших.
- На фоне протестов с поста премьера ушел Кубатбек Боронов.
- В Центральной избирательной комиссии Кыргызстана уже аннулировали результаты выборов в парламент.
- Позже стало известно, что в парламенте запустили процедуру импичмента Сооронбая Жээнбекова.
Автор: Екатерина Присяжнюк