В Кыргызстане новый премьер выдвинул ультиматум президенту: стал известен ответ

Сооронбаю Жээнбекову выдвинул ультиматум премьер / Reuters

В среду, 14 октября, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков встретился с новым премьер-министром Садыром Жапаровым. Во время встречи премьер выдвинул ультиматум главе государства.

Жапаров потребовал, чтобы президент ушел в отставку сегодня вечером, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Жээнбекова Толгонай Стамалиева.

Спикер добавила, что Жээнбеков отказался покидать пост президента до новых парламентских выборов.

"Жээнбеков еще раз подчеркнул, что сейчас не имеет право покидать должность президента, так как это приведет к непредсказуемому сценарию развития событий во вред государству…", – отметила собеседница.