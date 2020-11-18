В МИД очертили список условий для вступления Украины в НАТО / Reuters

Украина может стать в ближайшее время членом НАТО и без предоставления специального плана действий по членству в Альянсе.

Такое мнение во время онлайн-конференции The Road to Warsaw Security Forum высказал руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба. "Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить", – объяснил главный украинский дипломат.

При этом руководитель Министерства иностранных дел отметил ‒ Украина должна получить четкий вектор направления, инструменты и окончательные сроки на пути вступления в НАТО.

"Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели", – подытожил Кулеба.

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