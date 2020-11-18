УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

В МИД очертили список условий для вступления Украины в НАТО

18 ноября 2020, 09:03

Ситуацию прокомментировал лично министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

НАТО
В МИД очертили список условий для вступления Украины в НАТО / Reuters

Украина может стать в ближайшее время членом НАТО и без предоставления специального плана действий по членству в Альянсе.

Такое мнение во время онлайн-конференции The Road to Warsaw Security Forum высказал руководитель украинского МИД Дмитрий Кулеба. "Позиция Украины проста: если ПДЧ является чем-то, что в дальнейшем упростит наш путь к членству, то Украина и Грузия должны его получить. Но если союзники решат, что мы можем достичь такого же результата за определенный период времени без ПДЧ, то это можем обсудить", – объяснил главный украинский дипломат.

При этом руководитель Министерства иностранных дел отметил ‒ Украина должна получить четкий вектор направления, инструменты и окончательные сроки на пути вступления в НАТО.

"Это очень важно. В противном случае мы будем блуждать в пространстве, делая что-то, что не будет приближать нас к нашей цели", – подытожил Кулеба.

Читайте такжеВ США назвали главные вызовы Украины на пути в НАТО

Украина - НАТО - что было ранее:

  • В текущем году заканчивается срок предыдущей десятилетней стратегии Североатлантического альянса. Теперь в коллективном блоке безопасности занимаются разработкой новой стратегии – НАТО-2030, которая определит политику альянса на следующие 10 лет.
  • Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украину рано или поздно ждет интеграция в НАТО. Однако для этого государство должно отказаться от влияния Кремля и "криминальных денег".
НАТО Дмитрий Кулеба Североатлантический альянс новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «В МИД очертили список условий для вступления Украины в НАТО». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Силовики разгоняют протесты в Минске: взрываются гранаты, есть пострадавшиеСиловики разгоняют протесты в Минске: взрываются гранаты, есть пострадавшие ​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе​В Азербайджане назвали количество жертв среди гражданских в Карабахе Захват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявлениеЗахват Лукашенко и удар по его режиму: у Тихановской сделали новое заявление В российской Госдуме предложили деоккупировать "братскую" УкраинуВ российской Госдуме предложили деоккупировать "братскую" Украину Армения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла БакуАрмения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла Баку
Следующий материал

Последние новости

09:09
Гороскоп на 18 ноября для всех: подмога звезд и карьерный подъем
09:03
В МИД очертили список условий для вступления Украины в НАТО Видео
08:56
Лидер снялся с гонки: названа новая дата второго тура выборов в Кривом Роге
08:44
Трамп сделал то, что не удалось КГБ, Бен Ладену и Китаю вместе взятым мнение
08:36
За сутки в Киеве поставили рекордное число диагнозов COVID-19
Реклама
08:26
Коронавирус в Украине установил два антирекорда Видео
08:20
Академик объяснил, поможет ли полный локдаун остановить коронавирус
07:59
Должен уйти: американцы призвали Трампа признать поражение на выборах
07:27
В РФ сделали первый шаг к узакониванию пожизненной неприкосновенности для Путина
07:11
Ученые нашли новую опасность от антибиотиков при коронавирусе
06:58
Выборы в США: суд отклонил иск Трампа относительно подсчета голосов в Филадельфии
06:48
Чем закончится война Зеленского и КСУ мнение
06:24
"Сексуально лежишь": Вера Бержнева удивила красотой на необычном фото
05:51
Врач назвал эффективную альтернативу карантину выходного дня Видео
05:22
В Минсоцполитики предостерегли украинцев о сюрпризе с пенсиями на карточках Видео
05:02
"Зимний удар" грозит двум знакам Зодиака: астрологи посоветовали, что делать Видео
04:33
Рождественский пост: что можно есть по дням, быстрые и недорогие рецепты
04:03
Настя Каменских взбудоражила поклонников нескромной позой
03:26
Доктор рассказал, почему нужно употреблять оливковое масло
02:50
Как правильно подать на развод: главные нюансы Видео
Реклама
02:08
Гороскоп на 19 ноября для всех: карьерное движение и расплата за покровительство Видео
01:30
Лечение коронавируса антибиотиками: обнаружена неожиданная опасность Видео
00:59
Зеленский провел телефонный разговор с главой МВФ: о чем говорили Видео
00:33
Что нельзя делать сегодня: приметы и суеверия на 18 ноября
17 ноября, вторник
23:58
​Гордон рассказал, как Роман Виктюк перехитрил россиян​ Видео
23:47
На Донбассе погиб юный солдат десантно-штурмовой бригады Видео
23:22
Путин убеждал Алиева и Пашиняна прекратить войну в Нагорном Карабахе Видео
23:11
США помогут Украине в получении вакцины от COVID-19 Видео
22:43
В Украине ответили на обвинения России в отказе соблюдать Минские соглашения Видео
22:36
Первые кадровые назначения Байдена: ветераны получили посты Видео
21:57
Коронавирус в Украине 17 ноября: вновь поставлено рекордное число диагнозов Видео
21:56
В Англии из грузовика украли продукцию Apple на 6 млрд долларов
21:39
​Жесткий карантин не поможет: ученый рассказал, как остановить коронавирус​ в Украине Видео
21:32
БДСМ: эксперты развенчали популярные мифы о жестком сексе Видео
21:29
В Херсоне бойцы Нацгвардии взяли под охрану три COVID-больницы Видео
21:29
Как выбрать сливочное масло в Украине: главные критерии Видео
21:08
Гололед, снег и мороз: в Киеве будет бушевать непогода Видео
21:08
Турция закрывает школы, рестораны и вводит комендантский час из-за Covid-19 Видео
20:59
Окупанты Евпатории решились на отчаянный шаг из-за засухи
20:59
Аллергия на пшеницу: как распознать состояние Видео
Реклама
20:47
"Подталкивают к откатам": предприниматель объяснила причину протестов ФОПов
20:31
Секс каждый день: врач рассказал, нормально ли это Видео
20:28
"Оставьте Украину в покое": что Роман Виктюк говорил про Украину
20:26
Ученые выяснили отличия самых обнадеживающих вакцин против COVID-19
20:20
Азербайджан построил газопровод в Европу в обход РФ
20:18
Матч Швейцария – Украина отменили:​ в УЕФА сделали заявление Видео
19:59
Путин откровенно высказался о статусе Нагорного Карабаха Видео
19:46
Китайские партнеры Мотор Сич хотят взыскать с Украины миллиарды долларов
19:44
Лубрикант: как сделать натуральную смазку дома Видео
19:39
Врачи назвали необычные симптомы коронавируса Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять