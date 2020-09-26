В Минске повязали журналистов четырех изданий

В Минске задерживали журналистов - фото tut.by

В Минске продолжаются массовые акции протеста - во время сегодняшних демонстраций силовики задержали как минимум 70 человек. Среди задержанных журналисты оппозиционных и иностранных средств массовой информации.

Об этом сообщает белорусская правозащитная организация Весна.

Сегодня силовики задержали двух журналистов "Еврорадио" Марию Войтович и Юлия Мотузову, а также журналистку "Нашей Нивы" Екатерину Карпицкую, журналистку TUT.BY Александру Эльбаум и журналистку "Белсата" Марию Гриц.

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Отмечается, что задержанных журналистов, кроме представительницы "Белсата", уже выпустили на свободу.

Протесты в Беларуси - что было ранее: