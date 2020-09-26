В Минске повязали журналистов четырех изданий

Среди задержанных представители оппозиционных и иностранных средств массовой информации.
В Минске продолжаются массовые акции протеста - во время сегодняшних демонстраций силовики задержали как минимум 70 человек. Среди задержанных журналисты оппозиционных и иностранных средств массовой информации.
Об этом сообщает белорусская правозащитная организация Весна.
Сегодня силовики задержали двух журналистов "Еврорадио" Марию Войтович и Юлия Мотузову, а также журналистку "Нашей Нивы" Екатерину Карпицкую, журналистку TUT.BY Александру Эльбаум и журналистку "Белсата" Марию Гриц.
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Отмечается, что задержанных журналистов, кроме представительницы "Белсата", уже выпустили на свободу.
Протесты в Беларуси - что было ранее:
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- 23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.
- Напомним, в субботу, 26 сентября, в Минске продолжились акции протеста. Участницы Женского марша решили собираться на Комаровском рынке, их задерживают силовики.
Автор: Екатерина Трохимчук