В Минске схватили лидеров штаба оппозиции: видео беспредела

Беспредел в Беларуси - видео, как схватили лидеров штаба оппозиции, слили в сеть

Митинги в Беларуси сегодня обернулись арестом двух представителей оппозиционного штаба.

Доверенное лицо белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской – Ольгу Ковалькову и еще одного члена Координационного совета – Сергея Дылевского задержали на проходной завода МТЗ в Минске.

Их обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия, загрузили в автозак и увезли.

"Только что Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского задержали на проходной МТЗ сотрудники ОМОНа и поместили в автозак! Их обвинили в организации несанкционированного массового мероприятия и увезли", – сообщил Telegram-канал NEXTA Live и выложил видео инцидента.

Ранее сообщалось, что в Беларуси силовики жестоко избивали несовершеннолетних. Подростков ставили на колени, наносили увечья.

Также появилось видео жестокой расправы над демонстрантами в Беларуси. Ролик был снят очевидцами 10 августа.

Кроме того, в Беларуси медики заявили об изнасиловании мужчин и женщин-демонстрантов. В милиции проверяют информацию.