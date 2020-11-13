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В Минске умер избитый силовиками активист: стали известны подробности

13 ноября 2020, 07:12

Роман Бондаренко умер в реанимации. Ему был 31 год

На Площади перемен люди несли цветы и зажигали свечи / Фото tut.by

В Минске скончался участник протестов Роман Бондаренко. Ночью его доставили в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи после задержания силовиками.

Врачи боролись за его жизнь, но спасти 31-летнего мужчину не удалось. Об этом сообщает tut.by.

Романа Бондаренко оперировали несколько часов, все это время молодой человек без сознания.

"Роману стало хуже, поднялась температура до 40. Кто-то приехал в БСМП и изъял личные вещи брата. Говорят, так обычно делают, но кто - мы не знаем", - рассказала сестра погибшего Ольга Кучеренко.

По словам очевидцев происшествия, в среду вечером к ним во двор пришли люди в гражданской одежде и в масках и начали снимать бело-красно-белые ленты. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит и был избит. После этого Бондаренко задержали, посадили в микроавтобус и увезли. Один из соседей сообщил, что в бус Романа посадили еще в сознании и на площадке его не избивали. В больницу активист поступил из Центрального РУВД Минска.

Вечером 12 ноября Ольга Кучеренко опубликовала видеообращение, в котором рассказала о смерти брата.

"Рома никого не провоцировал, это я знаю точно со слов свидетелей, притом не одних", - сказала она в видео, опубликованном Радио Свобода.

"Все, что с ним произошло, произошло уже после Площади перемен. Я записываю это видео, чтобы большее количество людей узнало о том, что происходит в этой стране, что люди - абсолютно беззащитные. Я очень надеюсь на правоохранительные органы, что они возбудят уголовное дело", - добавила сестра погибшего.

Тем временем на Площадь перемен люди начали нести цветы и зажигать свечи. Люди почтили память погибшего участника протестов минутой молчания.

Во многих белорусских городах , а также в Киеве возле посольства Беларуси люди зажигали на улицах свечи и лампадки в память о Романе Бондаренко.

Фото tut.by

На смерть Бондаренко также отреагировала лидер оппозиции Светлана Тихановская. Она опубликовала видеообращение в своем Telegram-канале.

"Мы впишем имя Романа в историю новой Беларуси как имя героя. И мы продолжим нашу борьбу, чтобы виновные понесли ответственность за преступления и чтобы в нашей стране жизнь человека была священной ценностью, а не предметом садизма над всеми несогласными", - сказала она.

Протесты в Беларуси - о чем сообщалось ранее:

  • 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
  • После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.
  • 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. Режим Александра Лукашенко не выполнил ряд требований оппозиции, среди которых – его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политических заключенных. В мероприятиях принимали участие студенты, школьники и рабочие заводов.
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