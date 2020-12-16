В Молдове дали особый статус русскому языку

Русский язык получил особый статус в Молдове / Фото: Sputnik

В Молдове парламент проголосовал за возвращение русскому языку статуса языка межнационального общения.

Как сообщает издание NewsMaker, депутаты утвердили соответствующий законопроект.

Уточняется, что граждане Молдовы смогут обращаться в органы государственной власти, госучреждения, предприятия и организации на государственном или русском языке.

Также сотрудников государственных учреждений могут обязать по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык, принимать заявления на русском и предоставлять информацию на том языке, на котором написано заявление.

Законопроект о предоставлении особого статуса русскому языку проголосовали 55 парламентариев. Впоследствии вице-председатель парламента Владимир Витюк поблагодарил парламентариев за поддержку.

"Этот проект не разделяет общество, а, наоборот, способствует лучшему взаимопониманию и социальной сплоченности", — подчеркнул Витюк.

Читайте такжеПод Одессой суд отменил региональный статус русского языка

Языковой вопрос в Украине