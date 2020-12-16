В Молдове дали особый статус русскому языку

В стране полагают, что такая инициатива укрепит общество.
В Молдове парламент проголосовал за возвращение русскому языку статуса языка межнационального общения.
Как сообщает издание NewsMaker, депутаты утвердили соответствующий законопроект.
Уточняется, что граждане Молдовы смогут обращаться в органы государственной власти, госучреждения, предприятия и организации на государственном или русском языке.
Также сотрудников государственных учреждений могут обязать по запросу граждан предоставлять перевод документов на русский язык, принимать заявления на русском и предоставлять информацию на том языке, на котором написано заявление.
Законопроект о предоставлении особого статуса русскому языку проголосовали 55 парламентариев. Впоследствии вице-председатель парламента Владимир Витюк поблагодарил парламентариев за поддержку.
"Этот проект не разделяет общество, а, наоборот, способствует лучшему взаимопониманию и социальной сплоченности", — подчеркнул Витюк.
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Языковой вопрос в Украине
Верховная Рада Украины приняла закон Об обеспечении функционирования украинского языка 25 апреля 2019 года. Законопроект поддержали 278 парламентариев. Закон регламентирует украинский язык как единственный государственный язык на территории Украины.
Конституционный суд рассматривал представление касательно конституционности закона о государственном языке. Известны итоги заседания.
В Украине из бюджета профинансируют курсы украинского языка для населения. С технической базой для языковых курсов должны помочь органы местного самоуправления и государственные учебные заведения, рассчитывает омбудсмен.