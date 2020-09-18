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В оппозиции Беларуси рассказали, как произойдет мирное свержение Лукашенко

18 сентября 2020, 04:27

Большинство белорусского народа полагает, что диктатор должен уйти, уверяет Юрий Губаревич.

Лукашенко
Улица заставит Лукашенко уйти с поста президента Беларуси - активист / Reuters

Оппозиция в ходе массовых протестов в Беларуси не будет силовыми методами противостоять режиму Лукашенко, так как в этом случае существует риск проиграть. Фактически, оппозиционные силы сконцентрируют внимание на тактике выматывания противника и экономическом кризисе в стране, которые помогут добиться ухода действующего президента.

Об этом заявил глава белорусского движения За свободу Юрий Губаревич в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, у белорусов есть четкая и консолидированная позиция – Лукашенко должен уйти. К силовому сценарию развития событий он готов, поэтому здесь преимущество не на стороне оппозиции.

"Как показали первые дни после президентских выборов, он готов просто убивать, калечить, насиловать граждан Беларуси силами своих спецслужб. Силовое противостояние было бы для него самым простым решением проблемы", - отметил Губаревич.Читайте также"Лукашенко уйдет – но есть нюанс": что ждет Беларусь после бунта – эксперт

Активист утверждает, что оппозиция пытается оказывать психологическое давление на режим Лукашенко – и это постепенно приводит к успеху: соседние страны отказываются от сотрудничества с Беларусью (кроме России), что повлияет на экономику страны и спровоцирует колоссальный экономический кризис.

"Он (кризис, - ред.) приведет к выходу на улицы дополнительных слоев общества, которые сегодня еще не настолько заинтересованы в политической повестке, но, безусловно, не смогут обойти экономическую, когда не станет что есть", - подчеркнул Губаревич.Читайте также200 тысяч протестующих: в Беларуси прошел самый массовый в истории марш

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