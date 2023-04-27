В Польше обнаружили обломки ракеты класса воздух-земля, на них есть надписи на русском — СМИ

Обломки обнаружены примерно в 15 км от Быдгоща. Объект нашли во вторник, 25 апреля, но упал он, вероятно, еще некоторое время назад.

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Место происшествия осматривают военные эксперты, представители полиции, жандармерии / Фото fakty.interia.pl

В Польше обнаружили обломки "неопознанного военного объекта". Об этом утром 27 апреля сообщило Минобороны страны. По информации СМИ, вероятно, речь идет об обломках ракеты класса воздух-земля.

Обломки обнаружены примерно в 15 км от Быдгоща.

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"Ситуация не угрожает безопасности жителей. Место инцидента исследуют сотрудники полиции, военкомата и саперы", — говорится в Twitter Минобороны Польши.

Министр юстиции Збигнев Зебро также сообщил об обнаруженных в лесу под Быдгощем остатках воздушного военного объекта. По его словам, помимо прокуроров место происшествия осматривают военные эксперты, представители полиции, жандармерии. Прокуратура Гданьска возбудила дело.

Издание RMF FM со ссылкой на источники сообщило, что найдена, вероятно, ракета класса воздух-земля. Объект обнаружили во вторник, 25 апреля, но упал он, вероятно, еще некоторое время назад.

На обломках якобы есть надписи на русском, что может указывать на оружие советского производства. Также на нем якобы отсутствует боевая часть.

Падение ракеты в Польше в ноябре 2022

15 ноября 2022 года по критической инфраструктуре Украины оккупанты выпустили более 90 ракет.

Во время массированной воздушной атаки РФ на гражданскую инфраструктуру Украины на территории Пшеводува в Люблинском воеводстве Польши упала ракета. Погибли два человека.

Президент Польши Анджей Дуда говорил, что в инциденте нет признаков умышленного нападения, и ракета могла принадлежать украинскому ПВО.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что, по данным украинских военных, упавшая в Польше ракета не была украинской.

17 ноября на место падения ракеты были допущены украинские эксперты.

Мировое сообщество возложило всю ответственность за инцидент в Россию.

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