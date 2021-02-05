В Польше оценили шансы на прекращение строительства Северного потока-2

По мнению эксперта, ни в коем случае нельзя отрицать эффективность американских санкций против газопровода Северный поток-2 (несколько раз введенные Конгрессом)
Шимон Кардаш, эксперт Центра восточных исследований (Польша) оценил шансы окончательной остановки завершения строительства газопровода Северный поток-2. Такое его мнение цитирует портал РИА Новости.
"Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что Северный поток-2 будет достроен, но мой интуитивный прогноз неизменен — все идет к завершению проекта", — заявил Кардаш. По его мнению, немецкие политики и коммерсанты все сильнее и сильнее выражают приверженность проекту.
Эксперт также сказал, что постоянные задержки с завершением строительства не является большой проблемой для Российской Федерации, поскольку у корпорации Газпром есть транзитное соглашение с Украиной до 2024 года и альтернативные маршруты поставок газа. При этом Кардаш признал эффективность американских санкций против газопровода, однако призвал не переоценивать их.
"Что еще должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект все еще жизнеспособен", — заключил эксперт.
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Северный поток-2 новости
- Серьезные проблемы с достройкой газопровода Северный поток-2 связаны с вступлением в силу 1 января 2021 года новых американских санкций, под которые могут попасть все компании, принимающие участие в проекте.
- Один из финальных этапов строительства трубопровода должен был стартовать 15 января в Дании, однако в Nord Stream AG поставили процесс на паузу из-за технических проблем. В России заявили, что ситуация усложнилась в связи с отсутствием сертификации у судна Академик Черский, у которого нет разрешения на проведение работ по трубопрокладке Северного потока-2 из-за выхода из проекта норвежского сертификатора DNV GL.
- Норвежцы отказались выдавать сертификат соответствия СП-2 из-за угрозы попасть под американские санкции.