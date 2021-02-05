В Польше оценили шансы на прекращение строительства Северного потока-2/ Reuters

Шимон Кардаш, эксперт Центра восточных исследований (Польша) оценил шансы окончательной остановки завершения строительства газопровода Северный поток-2. Такое его мнение цитирует портал РИА Новости.

"Я не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что Северный поток-2 будет достроен, но мой интуитивный прогноз неизменен — все идет к завершению проекта", — заявил Кардаш. По его мнению, немецкие политики и коммерсанты все сильнее и сильнее выражают приверженность проекту.

Эксперт также сказал, что постоянные задержки с завершением строительства не является большой проблемой для Российской Федерации, поскольку у корпорации Газпром есть транзитное соглашение с Украиной до 2024 года и альтернативные маршруты поставок газа. При этом Кардаш признал эффективность американских санкций против газопровода, однако призвал не переоценивать их.

"Что еще должно произойти, чтобы Германия изменила свою позицию? Я действительно не знаю, раз после всех этих поворотов проект все еще жизнеспособен", — заключил эксперт.

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