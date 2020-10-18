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В Праге ультрас вышли на акцию протеста из-за карантина

18 октября 2020, 19:59

В результате столкновений пострадали несколько человек, но точное количество неизвестно.

В Праге ультрас устроили акции протеста - Фото twitter.com

В столице Чехии Праге футбольные и хоккейные фаны устроили акции протеста против карантина, которые переросли в массовые беспорядки на улицах. Силовики были вынуждены применили спецсредства для разгона протестующих.

Об этом сообщает чешское издание Czech Radio.

Чтобы разогнать радикально настроенных протестующих, которые бросали петарды и различные предметы, силовики применили газ и водомет. В результате столкновений пострадали несколько человек, но точное количество неизвестно.

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Демонстрацию инициировали сторонники одного из футбольных клубов, которые считают карантинные ограничения бессмысленными и следствием неподготовки правительства ко второй волне коронавируса.

Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек уже пригрозил организаторам акции привлечением к ответственности, ведь они не смогли обеспечить соблюдение противоэпидемических мер.

По данным СМИ, участие в акции протеста приняли около 2 тысяч участников, тогда как власть разрешает массовые мероприятия с участием не более 500 человек. Большинство из протестующих были без масок на лице.

  • Как ранее писал Главред, в столице Чехии Праге власти решили открыть специальный отель для больных опасным коронавирусом - там могут "пересидеть" болезнь те, кто боится заразить близких, или те кто заболел во время путешествия.
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