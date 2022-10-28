В РФ назвали движение евреев сектой, Совбез в панике начал оправдываться

В РФ назвали сектой движение евреев / Коллаж фото Reuters, kremlin.ru

В Совбезе России назвали сектой одно из движений хасидизма "Хабад-Любавич". Секретарь Совбеза Николай Патрушев в панике начал извиняться. Об этом сообщает РБК.

"Приношу свои извинения перед читателями издания и хотел бы отметить, что данная трактовка отражает личную точку зрения А. А. Павлова и ни в коем случае не является официальной позицией Совета Безопасности Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Патрушев назвал ошибочными слова Павлова о хасидах в материале о религии в Украине.

Главный раввин России Берл Лазар отреагировал на эти заявления и заявил, что хасиды и религиозное движение "Хабад" - не секта, а школа иудаизма. Он добавил, что слова Павлова оскорбляют верующих евреев, в том числе и тех, которые находятся в России.

Напомним, ранее глава российского МИДа Сергей Лавров сравнил президента Украины Владимира Зеленского с Гитлером. Он заявил, что Адольф Гитлер якобы имел еврейскую кровь, а "самые ярые антисемиты, как правило, евреи".

В Украине и Израиле возмутились таким заявлениям российского министра иностранных дел.

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