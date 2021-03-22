В РФ рассказали о судьбе разговора Байдена с Путиным и обвинили США

США не поддержали предложение Владимира Путина о разговоре с Джо Байденом, заявили в МИД РФ.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что разговор в прямом эфире, который Владимир Путин предложил провести американскому лидеру Джо Байдену, в понедельник, 22 марта, не состоится.
Как подчеркнул официальный представитель Кремля, согласовать общение лидеров двух стран к сегодняшнему дню не удалось, передает Интерфакс.
"Насколько я понимаю, не было готовности американской стороны", — пояснил Песков.
В свою очередь в МИД РФ заявили о том, что США не поддержали предложение Путина о проведении разговора с Байденом.
США упустили возможность для поиска выхода из тупика в отношениях с Россией, отказавшись от открытой видеоконференции президентов, подчеркнули в дипведомстве. "Ответственность за это - целиком на США", - заявили в МИД РФ.
"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Путина о проведении разговора с президентом США Байденом 19 или 22 марта этого года в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности", - говорится в заявлении на сайте ведомства.
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Резкое заявление Байдена в адрес Путина:
- Напомним, президент США Джо Байден согласился с утверждением, что президент Российской Федерации Владимир Путин является убийцей. Об этом он сказал в интервью телеканалу ABC Mews.
- Президент США отметил, что в январе во время телефонного разговора предупредил президента РФ о принятии потенциальных мер реагирования в ответ на вмешательство России в американские выборы.
- При этом ведущий поинтересовался, считает ли Байден российского президента убийцей.
- После некоторого раздумья президент США согласился с этим утверждением. "Ммм, да", - сказал Байден.
- В ответ Путин предложил Байдену провести открытый диалог.