В РФ рассказали о судьбе разговора Байдена с Путиным и обвинили США

Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что разговор в прямом эфире, который Владимир Путин предложил провести американскому лидеру Джо Байдену, в понедельник, 22 марта, не состоится.

Как подчеркнул официальный представитель Кремля, согласовать общение лидеров двух стран к сегодняшнему дню не удалось, передает Интерфакс.

"Насколько я понимаю, не было готовности американской стороны", — пояснил Песков.

В свою очередь в МИД РФ заявили о том, что США не поддержали предложение Путина о проведении разговора с Байденом.

США упустили возможность для поиска выхода из тупика в отношениях с Россией, отказавшись от открытой видеоконференции президентов, подчеркнули в дипведомстве. "Ответственность за это - целиком на США", - заявили в МИД РФ.

"С сожалением констатируем, что американская сторона не поддержала предложение президента России Путина о проведении разговора с президентом США Байденом 19 или 22 марта этого года в формате видеоконференции в открытом режиме для обсуждения накопившихся двусторонних проблем, а также тематики стратегической стабильности", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

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Резкое заявление Байдена в адрес Путина: