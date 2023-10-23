В РФ умер пропагандист, который любил унижать и издеваться над украинцами

Пропагандист называл русских и украинцев "одним народом", а украинскую историю и язык — "неразрывно связанными с РФ".

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Станислав Андреев умер от рака / скриншот

В России умер 56-летний пропагандист Станислав Андреев (известный как Дядя Слава). Он вел Telegram-канал с более чем 500 тыс. пророссийски настроенных подписчиков, канал на Youtube, а также любил издеваться над украинцами в "чат-рулетке" и TikTok-эфирах.

Андреев скончался вечером 22 октября. Об этом говорится в его официальном Telegram-канале.

Отмечается, что Андреев в последние годы боролся с онкологическим заболеванием.

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Пропагандист называл русских и украинцев "одним народом", а украинскую историю и язык — "неразрывно связанными с РФ".

Он также утверждал, что украинцы "уважают Россию, которую боятся". Андреев также утверждал, что украинцы "легко везде переобуваются", особенно "в моменты, когда им страшно".

Как сообщал Главред, в оккупированном Донецке вечером 11 сентября погиб российский пропагандист, личный "военкор" ликвидированного боевика "Моторолы" Геннадий Дубовой.

Напомним, дочь Владимира Соловьева, главного российского пропагандиста, который ненавидит украинцев и Украину и всячески поддерживает убийства мирных граждан Катерина, открыто выступила против нападения России на Украину.

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