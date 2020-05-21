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В России хотят сажать в тюрьму за зарплату в конвертах

21 мая 2020, 18:36

Уголовная ответственность может коснуться владельцев и директоров предприятий.

Совет Федерации
В Совфеде выступили с новой скандальной инициативой / ТАСС

Согласно нынешнему российскому законодательству уголовная ответственность грозит предприятиям, на которых работнику получают серую зарплату в размере от 100 тысяч рублей. Сенатор Совфеда РФ Анатолий Артамонов предложил внести изменения в закон и в рамках борьбы с зарплатами в конвертах предложил сажать всех руководителей, вне зависимости от размера их заработной платы.

"Сенатор призвал усилить борьбу с так называемой "серой" зарплатой. Анатолий Артамонов предложил привлекать руководителей таких компаний к уголовной ответственности, вне зависимости от суммы выплат. Как пояснил парламентарий, в настоящее время это наказание предусмотрено только для тех предприятий, где работают сотрудники, которым выплачивается "серая" заработная плата в размере 100 тысяч и выше", - говорится в сообщении российского Совфеда.

Позже Артамонов уточнил, что его предложение касается не только руководителей компаний, но и их собственников. Сам сенатор считает, что подобные изменения направлены не на посадки, а на увеличение денежных штрафов в случае фиксации подобных нарушений.

Тем временем известный российский продюсер Андрей Разин объяснил, почему звезды российского шоу-бизнеса не платят налоги.

новости России налоги Совет Федерации
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