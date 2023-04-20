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В России и Крыму началась паника из-за приказов Путина - военный эксперт

Сергей Кущ
20 апреля 2023, 17:28 обновлено 20 апреля, 17:28
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Михаил Притула отметил, что действия диктатора больше пугают россиян нежели действия ВСУ.
Владимир Путин
В России и Крыму началась паника из-за приказов Путина / скриншот YouTube

"Бавовна" на территории России имеет значительно меньший эффект, чем те документы, которые подписывает Путин и принимает Госдума РФ, уверен военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула.

В интервью Главреду он пояснил, что именно бумажки, подписанные российским диктатором вселяют панику в жителей страны-агрессора.

"Они начинают массовую мобилизацию, и люди на болотах это понимают и начинают убегать. И убегать им нужно очень быстро, потому что у них нет времени, ведь иначе их посадят в те нарытые окопы. Напомню, что там уже 500 километров окопов только возле Крыма. И крымчане должны понимать, что это не просто окопы, а могилы для них. И то, что их пока не мобилизуют, то это лишь для того, чтобы их не кормить в тех окопах, потому что это огромная проблема", - пояснил Галлямов.

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По его словам, это должно вызвать большую панику, прежде всего, в Крыму.

"Потому что охранять полуостров будут те, кто голосовал за Россию, хотел России, а потом – те, кто приехал в Крым. Именно их первыми бросят в окопы. И пока будут эвакуироваться Аксенов и его команда, они там будут воевать. А что произошло с теми, кого мобилизовали на донецком направлении, мы хорошо знаем. Ну посидит Белгород немного без электричества – ничего страшного, починят. Потом Ростов, но то такое, привыкнут. Панику должна вызвать массовая мобилизация и могилизация", - подытожил эксперт.

Наступление России на Украину

В американском агентстве Bloomberg ранее сообщили, что в отсутствие существенного продвижения своих оккупантов на поле боя в Украине Кремль принял решение отказаться от своего весеннего наступления.

По данным журналистов, Москва сосредоточится на отражении контрнаступления ВСУ и попытается набрать 400 тысяч контратников чтобы попытаться перевести войну в затяжную фазу.

Военный эксперт Роман Свитан полагает, что оккупационная армия России может предпринять попытку нового наступления на Украину. В частности, враг может пойти в масштабную атаку на Угледар Донецкой области со стороны Волновахи, на Купянск Харьковской области, а также в районе Сватово и Кременной Луганщины со стороны Валуек Белгородской области.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что войска агрессора России в Украине переходят к стратегической обороне. По его мнению, они еще могут атаковать на некоторых участках фронта даже несколько месяцев, однако прорывов с их стороны не будет, поскольку россияне исчерпали свой военный потенциал.

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