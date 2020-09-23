В России на учениях сбили истребитель Су-30 – СМИ

По предварительным сведениям, в РФ на учениях сбили Су-30, выяснили журналисты / Скриншот

В Тверской области истребитель Су-30 разбился, по предварительным сведениям, после того, как во время учений его случайно сбили.

Предварительно известно, что в истребитель выстрелили из другого воздушного судна, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Тверской области.

Также агентство выяснило, что летчики, которые успели катапультироваться из Су-30, находятся в удовлетворительном состоянии.

"Предварительно, причина ЧП (крушения истребителя – Ред.) – это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном", – сказал собеседник агентства.