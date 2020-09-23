В России на учениях сбили истребитель Су-30 – СМИ

Истребитель разбился после того, как в него попал снаряд, узнали журналисты.
В Тверской области истребитель Су-30 разбился, по предварительным сведениям, после того, как во время учений его случайно сбили.
Предварительно известно, что в истребитель выстрелили из другого воздушного судна, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах Тверской области.
Также агентство выяснило, что летчики, которые успели катапультироваться из Су-30, находятся в удовлетворительном состоянии.
"Предварительно, причина ЧП (крушения истребителя – Ред.) – это случайное попадание в Су-30 снаряда во время учений. Выстрел был осуществлен другим воздушным судном", – сказал собеседник агентства.
- Ранее стало известно, что 22 сентября Су-30 разбился в Тверской области, а летчики успели катапультироваться.
- По официальным данным, истребитель потерпел крушение в лесистой местности, а СМИ узнали, что самолет упал возле села. Информации о жертвах или пострадавших нет.
Автор: Екатерина Присяжнюк