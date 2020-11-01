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В России пожаловались на заваленные мусором пляжи Крыма

1 ноября 2020, 21:29

Жительница российской столицы утверждает, что вода в море отдает сероводородом.

Крым
В Крыму не следят за чистотой пляжей / Фото: Крым.Реалии

Гражданка России, которая минувшим летом провела свой отпуск в аннексированном Крыму, заявила, что пляжи полуострова буквально завалены мусором и различными отходами.

Женщина поделилась впечатлениями в блоге Москвичи в Крыму на платформе Яндекс.Дзен.

Россиянка рассказала о пляже бывшей туристической базы Таврида, который имеет плохой запах и омывается грязной морской водой.

"В море как будто пролили молоко. Часть пляжа чистая, но в этом месте поднимается муть. Мне не понравился запах около моря, когда шла волна, чувствовался запах сероводорода", — рассказала туристка.

Женщина констатировала, что вблизи побережья всегда стоят баржи, которые очень сильно портят вид.

"Недалеко делают пляж, завозят щебень и выгружают его краном. Не знаю, стоят ли они летом, может быть, они только начали строить, но люди еще купаются в море", — сообщила москвичка.

/ Фото: Москвичи в Крыму

Путешественница вспоминает, что наиболее ее огорчили большие горы мусора, которые она обнаружила прямо на песке.

"Здесь валяется все: пляжные зонты, пакеты, банки, бутылки, железо. Но что меня поразило — это то, что туда складывают пакеты с мусором. Я так поняла, что люди считают, что это местная мусорка", — возмутилась она.

По словам туристки, люди скидывают свои отходы прямо на пляж, несмотря на то, что мусорные баки стоят немного выше. Она добавила, что мусор крымские коммунальщики убирают и вывозят очень редко.

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