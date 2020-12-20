В России при странных обстоятельствах погиб биолог, работавший над вакциной против COVID-19

Александр Каганский приехал в Петербург, чтобы навестить могилы родителей/ t.me/mashmoyka

В Санкт-Петербурге при странных обстоятельствах погиб российский биолог, который в Шотландии занимался разработкой вакцины от коронавируса.

45-летний Александр Каганский приехал в Петербург, чтобы навестить могилы родителей, сообщает телеграм-канал Mash на Мойке. Ученый остановился у своего старого школьного приятеля - медиаменеджера Игоря Иванова.

"Ночью погибшего Каганского нашли лежащим на асфальте: он умер от падения, на теле — следы от ножа", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, между мужчинами произошла потасовка, после которой Иванов выбросил учёного с балкона.

Иванов всё отрицает. По его словам, Каганский совершил самоубийство.

Россиийский Интерфакс со ссылкой на источник пишет, что тело мужчины в нижнем белье нашли днем 19 декабря во дворе 16-этажного дома на улице Замшина. Погибший выпал с 14-го этажа.

Александр Каганский - что о нем известно:

Каганский был биологом с мировым именем. Он работал в лабораториях Петербурга, Вашингтона, Эдинбурга, возглавлял Центр геномной и регенеративной медицины Дальневосточного Федерального университета во Владивостоке. Наряду с прочими исследованиями Каганский занимался поиском лекарства от рака.

Напомним: