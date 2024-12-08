В России прогремели взрывы: что могли поразить почти полсотни беспилотников

Пять регионов РФ оказались под атакой, в результате налета якобы украинских беспилотников.

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Больше всего взрывов прогремело в приграничных областях РФ / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Россию атаковало 46 беспилотников

В Минобороны утверждают, что сбили все цели

РосСМИ сообщают о пожаре в результате атаки

В ночь на 8 декабря жители пяти областей страны-агрессора России просыпались от взрывов из-за атаки беспилотников. Как сообщают росСМИ, по данным Минобороны РФ, российские системы ПВО охотились на 46 воздушных целей.

В ведомстве традиционно заявили, якобы российская противовоздушная оборона отработала на все сто и сбила 17 беспилотников над Белгородской областью, 12 - над Курской, 6 - над Воронежской, 7 - над Ростовской и 4 - над Астраханской.

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Пострадавших и повреждений в Минобороны тоже не зафиксировали. Однако впоследствии в местных СМИ появилась несколько иная информация. Жители Воронежской области сообщили, что произошел пожар на одном из промышленных объектов. Не исключено, что речь идет о предприятии, которое поддерживало оборонный комплекс страны-агрессора.

Удары беспилотников по России подтвердил и руководитель ЦПД СНБО Украины Андрей Коваленко. По его данным, под атакой оказались Курск, Курщина и Таганрог. Однако деталей удара по РФ он пока не озвучил.

Атаки Украины на объекты в РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 4 декабря в ряде российских городов прогремели взрывы. В частности, громко было в Рязани, Новороссийске, Таганроге и Брянске. Что интересно, по данным СМИ жители Рязани сообщали о взрывах в районе Дягилево, где расположена авиабаза.

Ранее в ГУР сообщили, что треть объектов топливного сектора страны-агрессора РФ поражена или повреждена в результате спецопераций украинских защитников.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Накануне также стало известно, что город Майкоп, столица Республики Адыгея, подвергся атаке дронов. Вероятной целью атаки мог быть аэродром "Ханская", расположенный в 410 км от линии фронта. Местные жители сообщали, что вблизи аэродрома прозвучали по меньшей мере два мощных взрыва.

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Удары по России Россию не впервые "трясет" от взрывов, больше всего "достается" приграничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, которая обслуживает силы захватчиков. Теперь, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, российское гражданское население, наконец, "видит реальную картину войны". "Они видят горящие нефтебазы, разрушенные здания заводов и фабрик... Это все идет на пользу", - отметил он.

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