В России рванул многоквартирный дом – СМИ узнали о жертвах

Взрыв в России произошел в одном из сел, выяснили журналисты.
В селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области произошел взрыв в многоквартирном доме.
В доме взорвался бытовой газ, под завалами искали людей, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.
В результате взрыва в доме погиб ребенок и пострадали двое взрослых, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения собеседника в экстренных службах.
По данным Telegram-канала Ni Mash, жертвами стали три человека.
"При взрыве газа произошло частичное обрушение второго и третьего этажей в центральной части дома. В результате погиб ребенок...", – выяснили журналисты.
Также появилась информация, что после взрыва начался мощный пожар – огонь охватил площадь более 1 тысячи квадратных метров.
Взрыв дома в России и пожар – опубликовано видео с места происшествия
По сведениям источника РИА Новости в экстренных службах, дом мог рвануть из-за утечки газа в связи с неисправностью оборудования, говорится в Telegram агентства.
- Справка.Село Маргуша имеет небольшое население, по состоянию на 2010 год в населенном пункте было 309 жителей, пишет Википедия.
- Ближайший крупный город – Нижний Новгород. От села Маргуша до Нижнего Новгорода более 90 километров.