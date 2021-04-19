В России рванул многоквартирный дом – СМИ узнали о жертвах

В результате взрыва в РФ погибли три человека, узнали журналисты / Скриншот

В селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области произошел взрыв в многоквартирном доме.

В доме взорвался бытовой газ, под завалами искали людей, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.

В результате взрыва в доме погиб ребенок и пострадали двое взрослых, сообщает ТАСС со ссылкой на сведения собеседника в экстренных службах.

По данным Telegram-канала Ni Mash, жертвами стали три человека.

"При взрыве газа произошло частичное обрушение второго и третьего этажей в центральной части дома. В результате погиб ребенок...", – выяснили журналисты.

Также появилась информация, что после взрыва начался мощный пожар – огонь охватил площадь более 1 тысячи квадратных метров.

Взрыв дома в России и пожар – опубликовано видео с места происшествия

По сведениям источника РИА Новости в экстренных службах, дом мог рвануть из-за утечки газа в связи с неисправностью оборудования, говорится в Telegram агентства.